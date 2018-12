Hai mai sentito parlare della dieta del radicchio? Si tratta di una dieta particolare che permette di perdere peso, sgonfiare la pancia, ripulire il colon.

Il radicchio è ricco di proprietà nutritive ed è l’ideale per tornare in forma con gusto. Ha pochissime calorie – solo 15 per 100 grammi –, pochissimi grassi e poche proteine, in più è ricco di sostanze che fanno benissimo all’organismo. Tra queste ci sono potassio, fosforo, sodio, magnesio, calcio e vitamine. In pratica il radicchio è un vero concentrato di benessere. Cosa altro lo rende speciale? L’alto contenuto di fibre alimentari, per esempio, che è pari al 3% del suo peso. Tutta questa presenza di fibre fa sì che il radicchio favorisca il transito intestinale, contribuisca alla salute dell’apparato digerente e favorisca la digestione. Ma le virtù del radicchio non sono ancora finite: è pieno di antiossidanti che tengono sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Continua a leggere dopo la foto











Il suo gusto amaro? È dato dall’acido cicorico, che è la sostanza che rende il radicchio un alimento disintossicante. Non è tutto: il radicchio contrasta la ritenzione idrica e quindi tiene a bada la formazione di cellulite. Ecco perché il consumo di radicchio è consigliato a chi soffre di sovrappeso, di problemi intestinali, di malattie cardiovascolari e degenerative, anemia e diabete. Il radicchio, come se non bastasse, è ricco di vitamina C e fortifica il sistema immunitario. Continua a leggere dopo la foto









In più ha un effetto diuretico e leggermente lassativo. Ma come funziona la dieta del radicchio? Vediamolo. Per sfruttare appieno il potere di questo ortaggio vi basterà inserirlo all’interno di una dieta ipocalorica. La giornata tipo potrebbe essere organizzata in questo modo. Inizia la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone per depurare l’organismo. Aspetta mezz’ora poi fai colazione con cereali integrali, yogurt magro e tè verde. Continua a leggere dopo la foto

Se hai ancora fame, aggiungi alla colazione un frutto di stagione. A pranzo potete gustare un piatto di spaghetti integrali con radicchio rosso e cubetti di prosciutto crudo sgrassato, accompagnati da un’insalata verde con pomodori. A cena scegliete del radicchio rosso alla piastra e pollo condito con erbette aromatiche. Terminate la giornata con una tisana detox al finocchio. Una dieta di questo genere per una settimana può fare miracoli sulla figura.

