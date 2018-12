Perdere tra i 4 e i 5 chili nel giro di una settimana potrebbe essere possibile. Nessuna formula magica, solo una serie di accorgimenti e due elementi base: riso e mele.Questo regime alimentare si propone di depurare il nostro organismo arricchendoci al contempo di fibre e vitamine. Si tratta di un modello ipocalorico volto anche a ridurre la ritenzione idrica a zero. Non bisognerà andare al di là dei sette giorni dalla sua messa in pratica, proprio per via della pochezza di kcal.

Per procedere consultate sempre prima un dietologo od un nutrizionista, integrate poi con 2 litri di acqua al giorno come minimo ed anche con un pò di attività fisica per 3-4 volte al giorno (va bene una camminata leggera per 40′). Non seguite la Dieta del Riso e della Mela né alcun altro tipo di dieta se siete soggetti a patologie o se aspettate un bambino.

Dieta del Riso e della Mela, il menu tipo della settimana.

Lunedì

Colazione: un bicchiere di latte, 1 fetta biscottata integrale, una galletta di riso, una mela, un caffè.

Spuntino: 2 mele.

Pranzo: 150 g di nasello al vapore, insalata mista e due gallette di riso.

Merenda: centrifugato di mele, banane e mirtilli.

Cena: 70 g di riso integrale con zucchine, un uovo sodo, una mela.



MartedìColazione: uno yogurt di riso con cereali integrali, una mela, 2 noci, un caffè.Spuntino: una mela e un'arancia.Pranzo: 70 g di riso basmati condito con olio a crudo, 100 g di bresaola, insalata mista.Merenda: una mela, una bananaCena: Due uova sode con broccoli bolliti e conditi con olio e limone, una mela.

MercoledìColazione: un bicchiere di latte, 2 biscotti integrali, una galletta di riso, una mela, un caffè.Spuntino: 1 melaPranzo: 100 g di petto di pollo alla piastra, spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio e limone, due gallette di riso.Merenda: una mela e una pera.Cena: peperoni ripieni di riso cotti al forno, 50 g di ricotta, una mela.

Giovedì

Colazione: uno yogurt magro con cereali integrali, 3 noci e una mela, un caffè.

Spuntino: una mela e un’arancia.

Pranzo: 100 g ricotta, insalata mista, due gallette di riso.

Merenda: una spremuta d’arancia, una mela.

Cena: 80 g di riso basmati con una porzione di pollo al curry, una mela.

Cosa mangiare nel fine settimana

Venerdì

Colazione: un bicchiere di latte, 2 fette biscottate integrali, una mela.

Spuntino: una mela e una pera.

Pranzo: 120 g bresaola e rucola condita con olio, sale e limone, due gallette di riso.

Merenda: una mela e un’arancia.

Cena: 80 g di risotto ai funghi, due finocchi, una mela.

Sabato

Colazione: uno yogurt di riso con cereali integrali, una mela, 3 noci.

Spuntino: una mela

Pranzo: 60 g di riso al pomodoro, broccoli cotti al vapore.

Merenda: una mela e una spremuta d’arancia.

Cena: minestrone di verdure, un uovo sodo, due gallette di riso.

Domenica

Colazione: un bicchiere di latte, 2 fette biscottate integrali, una mela, due noci.

Spuntino: una mela e una banana.

Pranzo: 60 g di risotto allo zafferano, insalata mista.

Merenda: due mele.

Cena: petto di tacchino alla piastra, spinaci lessi conditi con olio e limone, due gallette di riso.

