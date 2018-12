Non tutti conoscono l'importanza del muscolo Psoas, detto anche muscolo Ileopsoas. Si svolge la funzione fondamentale di collegare le gambe alla colonna vertebrale e il suo ruolo non riguarda soltanto il mantenimento dell'equilibrio e il sostegno della nostra struttura ossea. Nelle tradizioni orientali, lo Psoas è infatti considerato il muscolo dell'anima. Allenare questo muscolo potrebbe aiutarci a superare ansia e paura.

È collegato anche al diaframma quindi uno muscolo corto ti impedisce di respirare bene e può generare ansia e stress perché il diaframma è l'organo in cui si avvertono i sintomi fisici legati alla paura. Le ricerche in ambito corporeo e spirituale indicano che lo Psoas è vitale per il nostro benessere psicologico oltre che per la salute del nostro corpo a livello fisico. Ad esempio secondo Liz Koch, autrice del libro , questo muscolo incarna il nostro più profondo desiderio di sopravvivenza e la nostra volontà di prosperare. A suo parere, mantenere sano il muscolo Psoas ha effetti benefici sia a livello fisico che psicologico.

Nonostante la grandezza, il muscolo quasi non è visibile, eccezion fatta per un pezzo che compare sopra le creste iliache, quando il soggetto si trova sdraiato. Uno psoas in forma si evince dal portamento e dal passo della persona, ma anche dalla postura e dal respiro. Non a caso, il muscolo lavora in coppia col diaframma, che è sempre spia dei nostri stati ansiosi e del malessere emotivo. Nel taoismo, lo psoas presiede il centro di energia deputato alla connessione tra uomo e Terra e allo scambio di energie, ossia il cosiddetto "Dan Tien". Nota dolente: questo muscolo si infiamma molto facilmente e, non solo causa dolori alla zona lombare, ma anche tristezza e difficoltà a relazionarsi in maniera serena col prossimo.

Ancora, su Vanity Fair, Françoise Berlette, insegnante di yoga posturale e fondatrice di Efoa (Federazione Europea di Arti Orientali), ha detto: ''Tra psoas e mente c'è un collegamento bidirezionale: per sbloccare le rigidità del primo occorrono esercizi di allungamento dolce, come le estensioni dell'anca e le asana dette "lunghe", in cui vi è un allungamento della coscia indietro, come negli affondi. Immediato sarà il beneficio anche mentale''.

Per far in modo che lo psoas si mantenga in forma, possono tornare utili esercizi di allungamento, le estensioni dell'anca e della coscia, come gli affondi. I benefici saranno immediati. Il benessere dello psoas mal si concilia con la sedentarietà, il sovrappeso, gli indumenti stretti e le troppe ore passate seduti.

