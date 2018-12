Vuoi tornare in forma prima di Natale e sfoggiare un fisico tonico e asciutto? Prova a seguire la dieta 4x4, cioè la dieta brucia grassi. Si tratta di un programma alimentare unito a un allenamento, che ha fatto perdere peso a moltissime star di Hollywood come Carrie Underwood e Jennifer Lopez, tanto per dirne alcune. Il segreto di queste star è una dieta che unisce attività fisica e alimentazione sana.

Il bello di questa dieta è che, oltre a far dimagrire, fa diventare energiche e rafforza la massa muscolare che diventa più tonica e regala al corpo un’armonia perfetta. La dieta 4X4 è stata ideata da Erin Oprea, guru del fitness che ha fra i suoi clienti moltissime celebrità e un curriculum con nove anni di servizio nei Marines. Grazie alla sua esperienza ha creato un regime alimentare adatto a uomini e donne che unisce forza muscolare e perdita di peso. La dieta dura un mese e garantisce risultati straordinari. Continua a leggere dopo la foto

Per prima cosa Erin consiglia di eliminare tutti i cibi che impediscono il dimagrimento e che causano accumulo di grasso, cioè bevande alcoliche, zucchero, sodio e amido. Nella dieta si consumano moltissime verdure (a volontà), carne magra, pesce e molti legumi. Insomma, un bel po’ di proteine. Accanto alla dieta è fondamentale l’allenamento. Per ottenere dei risultati soddisfacenti bisogna praticare 3 volte a settimana il tabata training. Si tratta di una forma di allenamento molto intenso cardiovascolare anaerobico, conosciuto anche come guerrilla cardio. Continua a leggere dopo la foto

Il tabata training prende il nome dal suo ideatore, il giapponese Izumi Tabata, e prevede diversi livelli di difficoltà. Già dopo qualche tempo, si possono ottenere grandi risultati se l’impegno, costante, è di 15 minuti al giorno per 3 volte a settimana. Per ottenere ottimi risultati bisogna essere costanti e seguire le regole.

“Ho cercato di creare un programma adatto a tutti: più che una dieta, uno stile di vita – ha spiegato Erin parlando della dieta 4X4 -. Quel che conta è mangiare pulito e sforzarsi di fare attività fisica con costanza per diventare forti e resistenti. Il vantaggio è che si otterranno risultati di buona salute a lungo termine”. Continua a leggere dopo la foto

La dieta 4×4 si focalizza su una regola base: mangia pulito e dimagrisci, ovvero “eat clean and get lean”.Per riuscirci si seguono 4 regole:- Non mangiare carboidrati di sera- Elimina i prodotti con zuccheri aggiunti- Niente alcol- Riduci il sale.Ovviamente una cosa importantissima è l’acqua che va consumata in abbondanza ogni giorno.

La dieta per snellire le cosce: come funziona. Risultati garantiti

fbq('track', 'STORIE');