Siamo tutte nella stessa barca: vogliamo arrivare alle feste di Natale in forma smagliante e già ci preoccupiamo dei chili che accumuleremo durante le feste. Quindi ci siamo mosse d’anticipo e stiamo cercando di perdere qualche chilo per evitare di diventare dei palloni una volta che le feste sono finite.

È da un po’ che vi proponiamo diete da seguire prima delle feste ma quella di oggi è un po’ diversa. La dieta che vi proponiamo oggi ha come obiettivo non solo quello di far perdere i chili di troppo ma anche quello di snellire le cosce e farle diventare più affusolate e toniche. La dieta per snellire le cosce prevede oltre a una regolare attività fisica giornaliera anche una particolare alimentazione. Vediamo quali sono le regole necessarie per ottenere dei buoni risultati. Vi sembrerà strano – o forse lo sapete già? – ma per snellire le cosce la prima cosa che va fatta è ridurre o eliminare il sale dalla dieta. Il sale infatti aumenta la ritenzione di liquidi e fa gonfiare le cosce. Continua a leggere dopo la foto

Non solo il sale, anche gli insaccati e i formaggi stagionati. Al posto dei formaggi stagionati è consigliabile il consumo di formaggi freschi. I cibi che si consumano durante la dieta “per snellire le cosce” devono essere cotti in modo naturale. Per esempio al vapore (così non si perdono neanche le caratteristiche organolettiche) oppure alla piastra. Vanno poi conditi con un filo di olio a crudo. L’olio, che è un grasso, non va mai eliminato dalla dieta anche perché è essenziale dal momento che apporta elasticità alla pelle. Continua a leggere dopo la foto

Prima di andare a letto, ogni sera, deve essere consumata una tisana drenante, a base di tarassaco, liquirizia o gramigna mentre durante il giorno si devono consumare almeno tre litri di acqua, tiepida (che va bevuta a piccoli sorsi). Certo, bere 3 litri d’acqua non è uno scherzo… Anche perché poi durante il giorno scappa di continuo la pipì. Ma i risultati che si ottengono seguendo questa dieta sono pazzeschi e ne vale la pena. Il segreto per dimagrire le cosce è stimolare la diuresi. Continua a leggere dopo la foto

In questo modo si facilita l’espulsione delle tossine. Per cui cerchiamo di bere tanta acqua e tante tisane naturali. Cosa si mangia durante la dieta per snellire le cosce? Colazione con un bicchiere di latte scremato, due fette biscottate integrali e un caffè o tè senza aggiunta di zucchero. Merenda: frutta fresca. Pranzo: una porzione di petto di pollo o di tacchino e un’insalata mista o verdure cotte al vapore. Merenda: un frutto di stagione. Cena: una porzione di legumi o un minestrone. Per ottenere dei risultati, bisogna svolgere almeno 30 minuti di attività fisica al giorno.

