Tutti voi ormai conoscete le potenzialità di acqua e limone. Si tratta di un rimedio naturale depurativo e disintossicante che, nell’ambito di un’alimentazione corretta e bilanciata, può favorire anche la perdita di peso. La dieta del limone è infatti un programma alimentare molto seguito che permette di dimagrire in una settimana cominciando con una dieta d'urto di sette giorni: dopo i primi 3 giorni a base di detox, infatti, si possono perdere fino a tre chili in sette giorni.

È quindi una dieta perfetta per chi vuole ottenere una pancia piatta last minute. Il limone è anche uno degli alimenti più purificanti e disintossicanti, tanto da renderlo perfetto anche per una dieta detox, un regime alimentare veloce che aiuta a depurare l'organismo rigenerandolo. Per perdere qualche chilo e sgonfiare l'addome il vero alleato è proprio il limone. Ecco quindi una buona ricetta per sfruttare queste proprietà benefiche. Ovviamente la colazione detox deve essere abbinata ad altri pasti poveri di grassi(Continua a leggere dopo la foto)

Metti in una pentola 3 limoni tagliati a metà in 600 ml di acqua e lascia bollire per circa 3 minuti. Quando il composto si sarà raffreddato, togli i limoni e sorseggia a stomaco vuoto una tazza ogni mattina. Le dosi indicate sono sufficienti per 2/3 giorni, e il preparato può essere conservato in frigo e consumato freddo o scaldato nuovamente prima di essere assunto. Per averlo un po’ più dolce aggiungi un cucchiaino di miele. Anche il prezzemolo può aiutare a dimagrire grazie ai suoi principi attivi che aiutano la digestione e favoriscono il drenaggio dei liquidi. (Continua a leggere dopo la foto)

Si può aggiungere qualche foglia di prezzemolo frullata insieme ad acqua e limone per arricchire la bevanda oppure semplicemente tritare l'erba aromatica e aggiungerla alla vostra tazza. Si dovrebbe bere per 5 giorni prima di interrompere e lasciar passare almeno 10 giorni prima di riprendere. Il "cocktail" di acqua e limone non aiuta soltanto a dimagrire, ma apporta anche altri importanti benefici, al punto che se ne può parlare come di un vero e proprio elisir di lunga vita. Vediamoli. Innanzi tutto l'acqua naturale con il limone ha proprietà antisettiche, poiché diminuisce il rischio di infezione dei tessuti. (Continua a leggere dopo la foto)

Un bicchiere di acqua e limone contiene grandi quantità di vitamina C e sali minerali, come potassio, magnesio e calcio, considerati fondamentali per il benessere psico-fisico. Infine, la coppia acqua calda e limone sviluppa e stabilizza la capacità immunitaria, soprattutto quando ci sono influenza o raffreddore.

