Hai mai seguito la dieta della pera? Beh, dovresti provarla. Le pere, dolci, succose, buonissime, sono frutti reperibili per gran parte dell’anno. Sono ricche di vitamine e sali minerali e forniscono un bel po’ di sostanze “buone” al nostro organismo.

Oltre ad avere tante proprietà, le pere hanno un potere calorico molto basso. Pensate che hanno 60 calorie circa a porzione. La pera ha tante proprietà, per esempio aiuta a regolare il transito intestinale depurando l'organismo da scorie, tossine e liquidi in eccesso. Il che significa che apporta benefici anche durante la dieta: infatti aiuta a perdere peso senza far soffrire la fame. Ma non è tutto: la pera può essere consumata cotta o cruda e sta bene anche accoppiata con cibi salati. "Al contadino non far sapere…" sì, la pera sta benissimo coi formaggi e se non avete mai provato l'accostamento, è il caso che recuperiate. Ma in che cosa consiste la dieta della pera?

Una ricerca della Louisiana State University pubblicata sulla rivista Nutrition and Food Science, ha dimostrato che la pera riduce i rischi di obesità del 35 per cento e soprattutto si rivela un alleato insostituibile durante qualsiasi tipo di dieta: dimagrire diventa infatti più semplice e con effetti davvero duraturi. Secondo lo studio in questione, che ha preso in esame 24.000 individui di età, peso, abitudini alimentari e metodi di allenamento diversi è emerso che il consumo di una pera al giorno aveva avuto effetti benefici su tutti.

Cosa è emerso? La pera permette di perdere chili e di conservare più a lungo la linea ritrovata (evitando così il fastidioso effetto yo-yo). La novità dello studio è pazzesca: non importa cosa si mangi e quanto sport si faccia, il frutto darà comunque il proprio contributo. A ogni modo ecco una piccola linea guida - la dieta della pera - che potrà tornarvi utile. A colazione, appena svegli, sorseggiate una tazza di tè verde con mezzo limone spremuto, poi proseguite mangiando uno yogurt bianco magro con una pera tagliata a pezzetti.

A metà mattina e a metà pomeriggio concedetevi un frullato di latte scremato o con una pera e delle foglioline di menta, mentre a pranzo gustate del riso integrale mantecato con pera e pinoli. E a cena? Carne o pesce. Per esempio un bel petto di pollo accompagnato da un contorno composto da rucola, pere e noci. La dieta della pera prevede anche il dolce. Ovviamente una pera (cotta con pochissimo miele).

