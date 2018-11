Dieta della personalità, ne hai mai sentito parlare? La dieta della personalità parte dall'idea di medicina personalizzata. È una sorta di dieta personalizzata sul singolo paziente, questo permette di avere una maggiore efficacia e minori effetti collaterali. Ma che significa personalizzata? Si parte da un presupposto: se una dieta ha regole troppo rigide o contiene alimenti che non piacciono, la persona tende ad abbandonarla in breve.

Ecco, con questo presupposto è nata la dieta della personalità o della persona, un metodo basato sulla personalità per controllare la fame, sentirsi gratificati e dimagrire. L’autrice del libro edito da Tea è Tiziana Stallone, biologa e nutrizionista, che sostiene una cosa molto importante: siamo tutti diversi nei gusti, nel metabolismo, nella composizione corporea e nel carattere. “La dieta è giusta se prende in considerazione i nostri vizi, debolezze ed esigenze. Solo così può aiutare a dimagrire con gratificazione, accrescendo la forza di volontà”.

Tiziana Stallone ha individuato quattro profili psicologici e per ognuno ha messo a punto uno schema dietetico. La Malinconica, per esempio. Fa parte di questo profilo la donna che si divide tra famiglia e lavoro: per lei il cibo è una delle poche concessioni. Prevede quindi piatti sani ma che sappiano appagare. Gli altri profili? La Compulsiva, la Sociale, per la quale mangiare è sinonimo di convivialità e aggregazione, l’Edonista, cioè un’amante della buona cucina che privilegia la qualità rispetto alla quantità. Continua a leggere dopo la foto

“Se si seguono le regole, in alcune occasioni ci si può rilassare e mangiare di più, concedersi qualche gratificazione: un pezzo di cioccolato, un panino al posto dello yogurt” ha spiegato la Stallone. Quindi la consapevolezza è una cosa importantissima. Ci sono, ad esempio, dei periodi della vita complicata e che rendono difficile il dimagrimento o il mantenimento del peso. Per esempio la menopausa.

Secondo la nutrizionista, oltre alla dieta va fatto un po’ di esercizio fisico. Vanno bene 50 minuti di ginnastica 3 volte a settimana. Perfetto il nuoto ma anche il nordic walking, il ballo. Allenamenti che vanno abbinati a movimenti come fare le scale, sollevare pacchi, camminare. Ma ora scendiamo nel dettaglio e vediamo come è impostata la dieta della personalità. Compulsiva. La Compulsiva è insicura, in lotta tra il desiderio di mangiare e la volontà di controllarsi. Una che spesso si sente in colpa. Deve evitare di digiunare o di eliminare i carboidrati. Cosa prevede il suo menù. Continua a leggere dopo la foto

: 150 g di frutta fresca + 1 fetta di pane di segale con marmellata di arance o mirtilli: 1 vasetto di yogurt o un cappuccino: verdura e funghi a volontà + 1 fetta di pane integrale + 150 g di carne magra o 200 g di pesce o 100 g di ricotta o 100 g di bresaola, arrosto di tacchino o prosciutto crudo sgrassato o 100 g di salmone affumicato o 200 g di molluschi e crostacei o 160 g di tonno o sgombro in scatola o 240 g di legumi (secchi 80 g). Due volte a settimana: verdura + 100 g di pasta o riso integrale con 100 g di pesce o 20 g di parmigiano o 50 g di salmone Merenda: 150 g di frutta fresca: Verdura o funghi + 40 g di pasta (minestra o minestrone) o 40 g di riso + 150 g di carne magra o 200 g di pesce, 240 g di legumi (se secchi, 80 g) o 2 uovaPrima di andare a letto: 30 g di cioccolato fondente all’85 per cento di cacaoSempre: 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, salsa di pomodoro, limone, aceto, due litri di acqua.Poi c’è la sociale che ha un menù con ricette sostanziose alcuni pasti liberi. Vediamo sotto il menù.

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente scremato, 4 biscotti

Spuntino: 150 g di frutta fresca

Pranzo: 100 g di fettuccine all’uovo secche oppure, a scelta 100 g di riso o pasta di grano duro, orzo e farro; 250 g di gnocchi di patate conditi con 150 g di pesce o molluschi o crostacei o 20 g di pecorino o ricotta salata; due cannelloni ripieni di carne o ricotta; 125 g di tortellini con salsa di pomodoro + verdura e funghi

Merenda: 150 g di frutta fresca

Cena: 50 g di pane o, a scelta, 50 g di pizza bianca, purè di patate o 150 g di patate + 150 g di carne magra o a scelta coscia di pollo, 5 bastoncini di pesce, 125 g di mozzarella, 100 g di prosciutto crudo o cotto sgrassati, 70 g di mortadella, salame, lonza magra + verdure a volontà

Sempre: 2/3 cucchiai di olio extravergine di oliva, salsa di pomodoro, limone, aceto balsamico, 1 cucchiaio di senape. Almeno due litri di acqua.

In ultimo c’è l’edonista, cultrice della buona tavola, spesso leggermente sovrappeso. La sua dieta dovrà contenere l’introito calorico, garantendole il piacere della buona cucina e i sapori.

Colazione: 1 vasetto di yogurt bianco intero con un cucchiaino di miele + 2 fette biscottate integrali con un velo marmellata

Spuntino: 1 bicchiere (200 millilitri circa) di centrifugato di frutta e verdura con radice di zenzero

Pranzo: 80 g di fettuccine secche all’uovo oppure, a scelta 80 g di riso o pasta di grano duro o di altri cereali integrali; 80 g di orzo e farro; 200 g di gnocchi di patate o 100 g di pasta fresca conditi con 150 g di pesce, molluschi o crostacei oppure 50 g di salmone o tonno affumicato o 1 cucchiaio di ricotta o 1 cucchiaio di parmigiano o pecorino + funghi o verdure saltate in padella con capperi + 1 bicchiere di macedonia

Merenda: orzo macchiato o un tè al miele o al latte

Cena: 40 g di pane carasau o 40 g di frisella integrale + 150 g di carne magra alla pizzaiola o, in alternativa, coscia di pollo con pan grattato e limone, oppure 150 g di insalata con legumi lessati, + verdure saltate a piacere

Sempre: 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, salsa di pomodoro, limone, aceto e salse poco caloriche quali tabasco, salsa di soia a basso contenuto di sale, un cucchiaio di senape. Almeno due litri d’acqua al giorno.

Dietro le quinte del potere Business.it

Dieta del mandarino: via 4 chili in 7 giorni. Come funziona