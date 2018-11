Dieta del mandarino, ne hai mai sentito parlare? Ora che la stagione fredda è alle porte, il mandarino è un frutto che non manca mai sulle nostre tavole. Fresco, dolce, buono sarà lui il protagonista della dieta che vi proponiamo oggi e che promette di farvi perdere fino a 4 chili in una settimana. Lo sapevate che, tra gli agrumi, il mandarino è il migliore per tornare in forma grazie alle pochissime calorie (53 ogni 100 grammi) e alle fibre che contiene? È proprio così.

I mandarini aiutano a combattere il senso di fame, fanno sentire sazi, aiutano la digestione, favoriscono il transito intestinale sgonfiano la pancia e contrastano la ritenzione di liquidi. Ma il mandarino non è perfetto solo per dimagrire: è un frutto che aiuta a stare bene in generale. I mandarini contengono vitamina C che aiuta a tenere lontani i malanni di stagione. Mangiare mandarini tutti i giorni rafforza le difese immunitarie e fa tornare in forma smagliante. Continua a leggere dopo la foto

Oltre a magnesio, ferro e acido folico, nella polpa del mandarino c’è la vitamina P, utile per proteggere le mucose e i capillari, ma soprattutto per favorire la diuresi. È proprio quest’ultima che, facendo sgonfiare, aiuta a perdere peso velocemente. Ma non è tutto: il mandarino fa anche bene alle ossa, all’intestino e mantiene costante la pressione arteriosa grazie al calcio, al potassio, alle fibre che contiene. Continua a leggere dopo la foto

Ma come funziona all’atto pratico la dieta del mandarino? Si tratta di un regime alimentare equilibrato all’interno del quale viene inserito questo frutto, per trarne tutti i benefici. Vediamo come è articolata la giornata. Appena svegli ci si beve un bel tazzone di acqua tiepida e limone che riattiva il metabolismo e depura il corpo. Poi colazione con tè verde, spremuta di mandarini e uno yogurt. Continua a leggere dopo la foto

Poi? A pranzo va benissimo un bel piatto di riso integrale condito con mandarini e finocchi e un piatto di verdure bollite. A cena via libera a carne magra o pesce alla griglia. Per contorno mandarini e olive nere. Come spuntino gustate un succo di mandarino oppure delle mandorle, ricordandovi sempre di bere ogni giorno almeno due litri d’acqua. Seguite questa dieta per una settimana e perderete 4 chili. Provare per credere.

