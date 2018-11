Dimagrisci velocemente, ti sazi subito e al tempo stesso fai il pieno di sali minerali, antiossidanti e vitamine. Come? Facile: con la ‘dieta delle verdure cotte’. Sono ricche di fibre e acqua, possiedono un alto potere saziante e consentono di contrastare ritenzione idrica e gonfiore. E in più depurano l’organismo. Insomma, è una dieta dai tanti benefici. Ne avete mai sentito parlare? Ovviamente bisogna attenersi a delle ‘regole’.

Intanto scegliere con cura gli ortaggi. Come scrive il sito Di Lei, per prima cosa meglio scegliere quelle con poche calorie o a calorie negative, ossia con un livello calorico così basso che l’organismo, per metabolizzarle, consuma energie, dimagrendo. Gli ortaggi da portare a tavola a dieta sono anche leggeri, facili da digerire, ricchi di acqua e fibre, per gestire al meglio gli attacchi di fame. E ora andiamo al punto: come funziona questa dieta e quale schema seguire ogni giorno. (Continua dopo la foto)



Se volete provare la dieta delle verdure, allora dovrete consumare almeno cinque porzioni di ortaggi cotti al giorno. Ma chiaramente partiamo dal principio, dunque dalla colazione. Iniziate la giornata con un bel frullato di ortaggi cotti, accompagnato da uno yogurt magro e un frutto di stagione. A pranzo, invece, puntate su un minestrone di verdure miste con crostini di pane integrale, mentre a cena, per esempio, è perfetto un bel piatto di broccoli e cavoli al vapore accompagnati da petto di pollo alla piastra.

Abbiamo parlato di broccoli perché, entrando nel dettaglio sulle verdure più indicate per questa dieta, apportano solamente 34 calorie per 100 grammi. Hanno tantissime proprietà, sono ricchi di fibre, poveri di sodio e aiutano a depurare l’organismo. Consiglio: non fateli bollire troppo per non perdere le loro proprietà nutritive e gustateli conditi solo con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Anche gli spinaci, ottimi saltati in padella e conditi con un po’ di limone, aiutano a bruciare grassi e sgonfiare. Senza contare il pieno di vitamine A, C, E, K, B1, B2 e B2. I peperoni, invece, grazie alla capsaicina contenuta nella loro polpa, aumentano la temperatura dell’organismo, bruciando i lipidi e favorendo la perdita di peso. Sì anche alle melanzane, che sono ottime per la dieta perché composte per il 92% da acqua e per il restante da fibre. Contengono 30 calorie ogni 100 grammi e cotte sono utilissime per contrastare la ritenzione idrica e migliorare il funzionamento dell’intestino.

