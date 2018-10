I tuoi capelli puzzano? A volte può capitare. Ma perché i capelli puzzano? "I capelli e il cuoio capelluto tendono ad avere un cattivo odore perché c'è un sovrapporsi di sebo e sudore che favorisce la crescita di lieviti, cellule epidermiche morte e batteri - ha spiegato la dermatologa Francesca Fusco - Il sudore in sé non ha odore ma i batteri e i loro derivati sì, e questi nutrono i lipidi e le proteine presenti nel sudore favorendo la secrezione di composti che hanno un odore di cipolla e formaggio. Il cuoio capelluto, come il resto del corpo, produce sudore e acidi grassi e quindi i batteri vi si riproducono benissimo”. Ma il dubbio resta: se è il sudore il responsabile del cattivo odore dei capelli, come mai se ci suda il viso, il viso non puzza? Il motivo è presto detto:"I capelli tengono calda la pelle del cuoio capelluto che diventa una specie di piccola incubatrice per tutti questi batteri". Ma se i capelli puzzano è colpa di una scarsa igiene? Continua a leggere dopo la foto

"Alcune persone hanno i capelli grassi e devono lavarsi i capelli ogni giorno – ha chiarito la dottoressa – È una questione ormonale, mettere qualcosa sulla pelle non impedisce alle ghiandole di produrre sebo, anzi, potreste seccare troppo la cute, che si irrita e produce ancora più grasso". Ma cosa si può fare per evitare che i capelli puzzino? Dei rimedi ci sono. E non si tratta di lavare i capelli ancor più spesso di quanto non facciate. Continua a leggere dopo la foto

Lo shampoo secco, per esempio, è un buon rimedio ma non bisogna abusarne: assorbe il sudore e il grasso e di solito il profumo neutralizza il cattivo odore, ma non è una soluzione permanente e può danneggiare la salute del cuoio capelluto se usato in eccesso. Il consiglio della dottoressa è semplice: basterebbe usare il getto di aria fredda dell'asciugacapelli. Infatti con un colpo di aria fredda sui capelli si arieggia la zona e l’odore cattivo se ne va. Continua a leggere dopo la foto

Anche gli shampoo anti-forfora sono efficaci per tenere il cuoio capelluto sano: "Lo zinco piritione usato per curare la forfora distrugge i lieviti che causano la formazione delle fastidiose scagliette bianche". Poi c’è un rimedio più “estremo”: "Alcune persone si fanno iniettare il Botox nel cuoio capelluto per ridurre la sudorazione e di conseguenza il cattivo odore". Ne avevate mai sentito parlare?

“Mi puzzano parecchio…”. La rivelazione choc di Aurora Ramazzotti (e non sono i piedi). La bella figlia di Michelle Hunziker lo dice così senza nessun ritegno

fbq('track', 'STORIE');