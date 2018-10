Dieta di ottobre 2018: come perdere peso senza rinunciare alle prelibatezze della stagione autunnale? L'autunno è ormai arrivato in Italia: il decimo mese dell'anno è realtà. In tantissimi, in questo periodo dell'anno, memori di quanto vissuto a maggio-giugno dello scorso, promettono a sé stessi di badare di più al piano alimentare. C'è anche chi giura di voler andare tutto l'anno in palestra. Ma fare esercizio fisico senza una dieta alimentare non sempre porta risultati sperati. Ed ecco, allora, che si può perdere peso ma senza dover far troppe rinunce. Come? Gustandosi i prodotti tipici del mese di ottobre. Frutta e verdura ottobrina da servire in tavola che non faranno rimpiangere le prelibatezze mandate 'in soffita' dopo l'estate. Ok , ma qual è questa dieta di ottobre 2018? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Il frutto per eccellenza di ottobre e che va a nozze con la dieta è senza dubbio il melograno: è ricco di antiossidanti (addirittura si è stimato che ne contiene più de tè verde) in particolare il suo succo contiene i flavonoidi, sostanze dalle grandi proprietà gastroprotettive e antinfiammatorie, utili per proteggere il cuore e le arterie. Ricco d'acqua e con un alto contenuto di sodio, il melograno è inoltre un ottimo alleato per la dieta.

Ma cosa ci va nella lista della spesa per il decimo mese dell'anno che può contribuire ad aiutarci nella cosiddetta dieta di ottobre 2018? Tra le verdure citiamo: barbabietole rosse, biete, broccoli, carote, catalogna, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, cetrioli, cicoria, fagioli borlotti rampicanti, finocchi, funghi, indivia riccia, lattuga, melanzane, mentuccia, patate, pomodori, porri, rape, scarola, scorzonera, sedano, semi di girasole, semi di sesamo, spinaci, tartufi, topinambur, zucchine. Per quanto concerne il pesce, invece, trova spazio: alalunga, cefalo muggine, nasello, orata, pesce spada, sardina, sogliola, tonno, triglia. Tra la frutta: banane, cachi, castagne, fichi d'India, kiwi, limoni, melagrane, mele, mele cotogne, pere, uva.



Cosa mangiare in una giornata tipo di ottobre? A colazione è consigliato un caffè (o tè) accompagnato da una tazza di latte parzialmente scremata e dei biscotti integrali. Intorno alle 10 il primo spuntino di giornata: una mela con buccia. A pranzo pasta con i ceci e di secondo la indivia in insalata. Lo spuntino pomeridiano? Ancora mele. Infine, a cena un'insalata di zucchine, finocchi e bresaola all'agro con un panino integrale.

