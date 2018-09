“Incinta mi ha cacciata di casa”. Il dramma choc della vip italiana fa rabbrividire

Gossip bomba. La bella vip italiana ha fatto sapere a tutti di essere incinta. Evviva! Penserete voi. E invece no. Perché il padre del piccolo che la vip porta in grembo, non ha gradito neanche un po’ la lieta notizia. Così ha pensato bene di far fare alla futura mamma baracca e burattini e farla sgombrare da casa sua. Che roba… Ma di chi stiamo parlando? Di Paola Caruso, cioè la ex Bonas di Avanti un altro ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi che presto sarà protagonista di Pechino Express. La Caruso ha raccontato la sua drammatica vicenda a Chi. La gioia della maternità oscurata dalla rottura col compagno, lui che chiama le forze dell’ordine, lei che deve lasciare la casa. Insomma, una brutta storia. “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino Express', l'ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – ha raccontato - Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. Continua a leggere dopo la foto

Un momento drammatico per Paola Caruso incinta dell’imprenditore Francesco Caserta che è anche colui che l’ha mandata via di casa. Tutto è successo di colpo: “Non capisco cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c'erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciuta a sua madre e immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così”. Continua a leggere dopo la foto

Era da un anno circa che i due stavano insieme: sembravano felici e contenti e già avevano parlato di nozze. Poi qualcosa si sarebbe rotto: in questa difficile situazione lei e Caserta sono ora a un passo dal tribunale. La Caruso non ha avuto una vita facile: dopo la morte del padre e l’incidente a cavallo che l’ha tenuta paralizzata 8 mesi, vorrebbe solo serenità. Sarebbe anche disposta a riconciliarsi con Caserta: a "seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà". Continua a leggere dopo la foto

Ha anche provato a cercare l’intercessione della madre di lui: “Ho scritto privatamente alla madre e, per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per Nicola, nostro figlio: si chiamerà come mio padre che non c'è più”. Di origini calabresi, Francesco Caserta è un imprenditore proprietario di una catena di supermercati. Vive e lavora a Montecarlo e ha conosciuto per la prima volta la Caruso in aeroporto, a Lamezia.

