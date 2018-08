Questa donna ha 70 anni (ma ne dimostra 30). E ora svela a tutte il suo segreto (choc)

Si chiama Norma Williams, è inglese ma vive in Umbria, in Italia. Il motivo per cui vi parliamo di lei è molto semplice: questa donna che sembra una ragazzina ha 70 anni. E ora noi che ci sentivamo tanto giovani ci andiamo un secondo a sotterrare. Ora Norma, che è una gentile e generosa, ha deciso di rivelare il suo segreto per essere così, cioè “tonica dalla punta dei capelli all’alluce” alla sua età. Innanzitutto, se volete seguirla passo passo, una brutta notizia: Norma fa sport 7 giorni a settimane. E salta i pranzi. Per il resto, non si pesa quasi mai. Ma ci sono anche buone notizie: la Williams, che di mestiere affitta case vacanze, fa colazione con un croissant, sgranocchia snack appetitosi e beve vino rosso tutte le sere. Beh, via non rinuncia a tutti i piaceri della vita. Questa splendida 70enne, che vive con il marito Laurie, di 80 anni, ha scritto un articolo su Quora nel quale spiega come faccia a stare così in forma alla sua età. Continua a leggere dopo la foto

Intanto ammette di avere, di natura, un fisico asciutto e longilineo (che è già una fortuna). Però spiega che, per essere belle, non è necessario avere per forza le proporzioni di una top model: “Secondo me una forma eccellente del corpo è avere un tronco asciutto, un bel punto vita, la pancia piatta. Poi bisogna essere tonici, ovviamente. L’altezza? Non c’entra molto: puoi essere bassa o alta, curvy o magrissima o puoi essere una via di mezzo”. Continua a leggere dopo la foto

Da quando ha 20 anni, Norma fa sempre sport. Non sempre lo stesso, cambia routine sportiva ogni due mesi circa. Attualmente fa zumba due volte a settimana più una volta a settimana fa una classe da sola con l’insegnante per essere sicura di aver appreso bene tutti gli esercizi. Cinque volte a settimana segue questo schema: alle 7.30 va in palestra e cammina veloce sul tapis roulant, poi sale 60 gradini. Si fa una doccia e torna a casa. Cammina a passo svelto con il marito. Due volte a settimana aggiunge allo schema di cui sopra 50 minuti di esercizi col personal trainer. Continua a leggere dopo la foto

Ma di che si nutre? Ve lo diciamo subito. Dopo la palestra beve due cappuccini e mangia un grosso cornetto al miele. A metà mattina una banana, un’arancia e un terzo frutto di stagione. A pranzo nulla. A cena di solito consuma petto di pollo con carote, broccoli, fagiolini, funghi il tutto condito con olio di oliva, pezzetti di noci e lamponi. A volte mangia anche la pasta (adora quella con le olive e le acciughe). Dopo cena si concede anche uno sfizio: qualche pasticcino, un mix di frutta secca, biscotti di riso ricoperti di cioccolato oppure uno yogurt greco con miele e noci. La cosa che vi lascerà di sasso? Beve mezza o una bottiglia intera di vino rosso ogni sera. Una notizia choc. Anche perché fino a qualche mese fa beveva una bottiglia e mezzo a sera, poi, però, ha ridotto la dose. Ma attenzione: non beve mai prima delle 19…

