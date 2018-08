Snella e sexy in un baleno. Con la dieta della rucola perdi 3 chili in 4 giorni

Ferragosto è alle porte e non ti senti in forma. Ma come, proprio ora che sei a dieta o stai per andarci… Che disdetta. Ma succede ogni anno così, dovresti saperlo. Certo, l’estate è iniziata da un pezzo, ti sei concessa qualche aperitivo di troppo (ma anche qualche gelato e qualche pizza di troppo) e il risultato è qualche chiletto in più che proprio non ti piace. Inutile starsi a fustigare ora. Non ha senso: ti sei goduta la vita e hai fatto bene. Di vita ce n’è una sola e non ti devi privare di troppo. Però dei chili di troppo sì. Ebbene sai che esiste una dieta lampo che ti può far perdere addirittura 3 chili in 4 giorni? Pazzesco. Noi vogliamo provarla subito… Di che si tratta? Della dieta della rucola e dei pomodorini. Ovviamente, come potrete immaginare, in tutti i pasti principali si mangia rucola. “La rucola è ricca di vitamina C e uno studio dell’Università dell’Arizona ha dimostrato che, proprio per l’elevato contenuto di questa sostanza, favorisce nell’organismo la sintesi dell’amminoacido carnitina, in grado a sua volta di bruciare i grassi di deposito perché accelera il metabolismo e attiva l’ossidazione dei lipidi”. Continua a leggere dopo la foto

È quanto ha detto a Starbene Sara Gilardi, biologa nutrizionista a Livorno, Volterra e Torino. "Per assicurarti la maggiore quantità possibile di vitamina C, è però meglio consumarla cruda. Con un ulteriore vantaggio: grazie alla presenza di fibra, quest'insalata regola infatti anche i livelli di zuccheri nel sangue, riduce il rischio di impennate della glicemia, limita l'assorbimento dei grassi e ha un alto potere saziante" ha aggiunto.

Vediamo allora in che consiste la dieta di rucola e pomodorini che va seguita per pochi giorni. Colazione con un caffè o orzo o tè dolcificato con fruttosio puro o zucchero e poi una bella porzione di frutta fresca. Spuntino: un frutto fresco di stagione o un finocchio. A pranzo un'insalata di rucola e pomodori e una macedonia senza zucchero. Merenda: due fette di ananas o una fetta di anguria. Cena: una porzione di petto di pollo arrosto e un'insalata di rucola e pomodori.

Prima di andare a letto una tisana drenante al finocchio. Durante i giorni della dieta vanno assolutamente abolite le bevande gassate, zuccherate e gli alcolici. L’acqua, invece, va bevuta in grandi quantità. Almeno due litri al giorno: l’acqua aiuta a restare ben idratati, a eliminare la cellulite, ad avere una pelle splendente e senza imperfezioni. Siete pronti per questa dieta lampo che vi farà tornare acciughe in pochissimo?

