Magrissima e bella senza fatica: mai provato la dieta Malibù (quella delle vip)?

Perdere peso senza faticare è il sogno di tutti: nessuno vuole rinunciare a nulla o ammazzarsi di palestra. Tutti, però, vogliamo essere magri e belli. Come fare? Avete mai sentito parlare della dieta Malibù? Beh, dovreste provarla. Si tratta di una dieta che promette di farvi perdere 4 chili in un mese senza sforzi eccessivi. La dieta in questione viene dalla California ed è molto amata dalle star (Demi Moore, Claudai Shiffer, Nicole Kidman). La cosa che la rende “speciale”? È la classica dieta che può essere seguita senza problemi anche se si sta in vacanza. Visto che è nato in America, questo regime dimagrante presenta alimenti e particolarità che non sono presenti nella nostre abitudini alimentari, per esempio le uova a colazione però si può adattare alle esigenze specifiche cosa che è stata fatta dai nutrizionisti. Il risultato è una dieta che prevede il consumo di frutta, verdura ma anche carboidrati e proteine. La regola numero uno? Due litri di acqua al giorno e mezz’ora di sport. Se siete in vacanza, vanno benissimo delle lunghe passeggiate sulla spiaggia. Continua a leggere dopo la foto

Ora entriamo nello specifico e capiamo in che consiste questa dieta. A colazione va benissimo uno yogurt magro con cereali integrali e miele. Anche frullati di vitamine e tè verde sono delle ottime alternative se non si è amanti dello yogurt. A pranzo via libera a riso o pasta integrale condita con proteine magre e verdure di stagione. A metà mattina e a metà pomeriggio un bel frutto di stagione o un cucchiaio di formaggio spalmabile ligh con un crostino integrale.

A cena è perfetto un pesce al vapore o carne ai ferri conditi con un filo di olio extra vergine di oliva. Ecco un esempio di dieta settimanale.

Lunedì

Pranzo: insalata con 160 g di tonno, 200 g di pomodori, 3 cucchiaini d’olio, un pacchetto di cracker integrali

Cena: 200 g di vitello alla griglia, 200 g di rucola, 3 cucchiaini di olio, una mela, 250 g di melone.

Martedì

Pranzo: insalata di riso con 80 g di riso integrale, verdure sottaceto o sott’olio a piacere, 80 g di tonno al naturale, 5 mozzarelline, 3 cucchiaini d’olio;

Cena: minestrone di verdure grigliate, 2 cucchiaini d’olio, 300 g di fragole. Continua a leggere dopo la foto

Pranzo: macedonia con 6 cucchiaini di muesli, 150 g di fragole, 2 kiwi, 200 g di ananas, 250 g di melone;Cena: 250 g di spigola al forno, 200 g di insalata, 3 cucchiaini d’olio, un pacchetto di cracker integrali.

Giovedì

Pranzo: 200 g di insalata; 120 g di mozzarella; 3 cucchiaini d’olio; 60 g di pane integrale;

Cena: 120 g di prosciutto crudo; 200 g di verdure alla griglia; 2 gallette di riso; 2 cucchiaini d’olio.

Venerdì

Pranzo: 80 g di pasta fredda integrale con 200 g di gamberetti, 200 g di zucchine alla griglia e 3 cucchiaini d’olio;

Cena: minestrone di riso con pomodoro; 200 g di rucola; 2 kiwi.

Sabato

Pranzo: 250 g di orata alla griglia; 200 g di pomodori; 2 cucchiaini d’olio; una galletta di riso;

Cena: 120 g di bresaola con qualche scaglia di parmigiano; 200 g di rucola; 3 cucchiaini d’olio; 250 g di melone.

Domenica

Pranzo: 70 g di riso integrale con un cucchiaino di olio e uno di parmigiano; 200 g di ananas;

Cena: 120 g di carpaccio di salmone affumicato; 200 g di insalata mista; 3 cucchiaini di olio; un kiwi.

La “mini dieta di agosto”. Perdi 3 chili in 7 giorni (e arrivi al top alle ferie)