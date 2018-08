La tua vagina si è ingrigita e ti senti vecchia? Applica ‘questa’ e torni ragazzina

Di questi tempi, le sentiamo di tutti i colori. Proprio tutti. Per esempio lo sapevate che una pratica molto diffusa è quella di fare uno sbiancamento all’ano o alla vagina? Sono sempre di più le donne – specialmente negli Usa - che chiedono di schiarire la pelle di ano o vagina che, naturalmente, tende a essere più scura. Dunque se credevate la cosa più trasgressiva che poteste fare alle vostri parti intime fosse la depilazione integrale, vi sbagliavate di grosso. Ora c’è lo sbiancamento. Anale e vaginale. Con l’età, la pelle di ano e vagina tende a diventare più scura. E, se una donna fa la depilazione integrale, la cosa appare ancor più evidente. Per questo sono in tante quelle che chiedono che la loro vagina venga sbiancata e torni alla “giovinezza” di un tempo. La pratica dello sbiancamento, neanche a dirlo, si è diffusa primariamente nel mondo del cinema erotico. Ora, però, è diventata un’esigenza anche del grande pubblico. Continua a leggere dopo la foto

Negli Stati Uniti, ormai, lo sbiancamento delle parti intime viene praticato non solo nei grandi saloni di bellezza, ma anche dalle estetiste più ordinarie. Addirittura negli States sono in vendita dei kit per fare lo sbiancamento a casa, si trovano nei supermercati e sono simili a quelli usati nei saloni di bellezza. Ma capiamo meglio: come funziona lo sbiancamento delle parti intime? Sulla zona da trattare vengono applicati composti chimici che inibiscono la produzione di melanina. Non ci sono effetti collaterali? Sì, ce ne sono eccome. Specie se lo sbiancamento viene fatto a casa.

La cosa più importante è applicare i prodotti sbiancanti solo in zone esterne e non sulle mucose. Vietato applicare le sostanze sullo scroto, all’interno della vagina e sulle mucose. Il rischio è prendere la candida e avvertire un forte prurito intimo. Se però ci si rivolge a un centro specializzato, i rischi sono molto minori. Ma voi fareste mai una cosa del genere? Rifletteteci su… Qualora la risposta fosse sì, dovete sapere che il prezzo per un trattamento simile è altino… Continua a leggere dopo la foto

Se il trattamento viene fatto da un bravo estetista la spesa varia dagli 80 e ai 100 dollari. Per quanto riguarda invece i trattamenti fai da te, i prezzi oscillano tra i 10 e i 50 dollari. Ricordatevi, però, che è meglio spendere un po’ di più piuttosto che risparmiare visto che la zona è delicata… Prima però chiedetevi cosa vi spingerebbe ad avere una pelle di ano e vagina più bianca. La ritenete davvero più sexy così?

