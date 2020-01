Completamente nuda (a 49 anni)! Naomi Campbell insuperabile: per lei il tempo non esiste. Foto

Per la prima volta Naomi Campbell è il volto di una campagna pubblicitaria di Vivienne Westwood. La foto è davvero splendida e non può che attirare l’attenzione di tutti. L’occasione è quella che vede il lancio della collezione primavera-estate 2020 e lo scatto che vede Naomi in posa con indosso solo un cappello e un paio di scarpe, è di Juergen Teller. All’età di 49 anni la ‘venere nera’ continua a meravigliare il mondo intero con una bellezza che solo poche sanno rivelare.

“Credo che nella vita le cose accadano quando devono accadere mi ci sono voluti 33 anni per fare una campagna Westwood e sono felice di farlo a 49 anni. Quando è destino le cose succedono”. Queste le parole di una Naomi Campbell entusiasta e irrefrenabile. Vivienne Westwood lo aveva capito esattamente 33 anni fa, quando la volle vedere sfilare sulla passerella parigina. All’epoca era il 1993, quando una Naomi giovanissima indossava un boa fucsia e un paio di stivaletti blu che le costarono una caduta che poi divenne epica. Ma quella caduta fu anche l’inizio di una collaborazione importante che fece di lei un volto unico. (Continua dopo le foto).































Nell’adv firmata Jurgen Teller, la Venera Nera brilla di luce propria. Le foto della campagna assumono un valore unico se si pensa alla carriera che ha fatto della Campbell uno dei volti storici dell’alta moda e non solo. Un abito rosso con spacco, poi in camicia dalle stampe fluo, fino allo scatto di un nudo artistico con tacchi e un vaporoso cappello di tulle. Naomi Campbell è davvero un’icona. Scattata nel 18esimo arrondissement di Parigi, la campagna vede comparire anche Vivienne Westwood e il marito stilista Andreas Kronthalere, nonché la modella Kandioura Fissourou. (Continua dopo la foto e il post).









“Quando disegno i vestiti, immagino una storia e quando qualcuno mi fotografa indossando quegli abiti ho sempre in mente ciò che raccontano. Sto leggendo la Mitologia e per questa campagna è come se fossimo sulla strada per il paradiso e ci stiamo trasformando da pesci in uccelli”, ecco le parole di una Vivienne concreta che sa come uscire dagli schemi, caratterizzata da una cifra stilistica che non dimentica mai la miscela essenziale della bellezza: sensualità ed eleganza sospese in una dimensione onirica, ma accattivante. Vivienne osa ancora e nel farlo, sceglie la femminilità, ancora una volta, di una Venere universale. (Continua dopo la foto e il post).

Lo scorso ottobre è stata la passerella per Saint Laurent a condurre Naomi verso la nomination come miglior modella del 2019. Per lei il tempo sembra non passare mai, e i suoi quasi 50 anni, non le impediscono di sfilare le passerelle di moda più importanti e prestigiose al mondo, posando per i più famosi brand di moda. La sua maturata esperienza nel campo, adesso, dà i suoi migliori frutti, che la modella condivide anche con i suoi 8 milioni e mezzo di follower. Come sempre, numeri da capogiro.

