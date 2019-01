Denti bianchi e lucenti: tutti li desiderano. Chi non sogna un sorriso smagliante, bianco, luminoso come quelli che si vedono in televisione? Ecco. Per ottenerlo le abbiamo provate tutte: abbiamo comprato dentifrici costosi, optato per soluzioni alternative, della nonna, per intenderci. Ma non ci sembra che le cose siano davvero cambiate. Bisognerebbe andare dal dentista e fare lo sbiancamento professionale ma si tratta di una pratica molto costosa e non abbiamo intenzione di investire tutti quei soldi per avere i denti bianchi.

Che ne dite di provare con il lievito di birra? Esistono numerosi rimedi naturali per proteggere lo smalto dei denti, renderlo più bianco e brillante, ed eliminare il tartaro. Tra questi, uno dei migliori è il lievito di birra che ha un enorme potere sbiancante. Il lievito di birra, oltre a sbiancare i denti, è un'ottima fonte di vitamina B che fa benissimo al corpo in generale e alla bellezza in particolare.











Tra i suoi "poteri": protegge il sistema immunitario, rafforza unghie, capelli e ossa, inoltre regola il colesterolo nel sangue ed è un eccellente integratore. Infatti spesso è contenuto in una serie di integratori di bellezza. Inoltre è ottimo per chi soffre di diabete e ipertensione perché non contiene zuccheri e ha un basso contenuto di sodio ma un alto valore nutritivo. Non solo: fa bene alla tiroide, rigenera la flora intestinale e aiuta a non sentire la stanchezza.









Ma torniamo al lievito di birra per sbiancare i denti. Come si usa? Per avere denti bianchi potete usare il lievito di birra in questo modo: preparate una sorta di dentifricio sbiancante, mescolando due cucchiai di lievito con acqua e sale sino ad ottenere un composto omogeneo. Oppure potete creare una specie di scrub mescolando mezza tazza di lievito di birra con del sale fino. Poi? Spalmare il composto sui denti e spazzolare con delicatezza.





È importante non usare troppa forza per non danneggiare lo smalto. Il lievito di birra eliminerà il tartaro e renderà il sorriso più brillante. Per avere denti bianchi, comunque, il lievito di birra non è l'unico rimedio naturale. Anche la buccia di banana aiuta. Basta strofinarla sui denti per due minuti. Grazie all'acido salicilico avrete un sorriso meraviglioso.

