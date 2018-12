Hai mai fatto una maschera di bellezza alle ascelle? Beh, neanche noi. Però pare che sia la moda del momento… Buffo no?

Dopo #freeyourpits, il movimento che voleva le ascelle pelose e colorate, tornano protagoniste di una nuova moda: #armpitmask, cioè la maschera per le ascelle. Una coccola per le nostre ascelle, parte del corpo che, parliamoci chiaro, non abbiamo mai considerato se non quando si trattava di fare la ceretta o passare il rasoio. Ebbene, ormai anche le ascelle hanno riacquistato dignità. E meritano anche loro un posto speciale nel nostro cuore come il viso, i piedi, le mani e tutto il resto. Certo che però fa molto strano… Fino a poco tempo fa, anche parlare di sudorazione sembrava brutto e ora stiamo qui a discutere di maschere di bellezza per le ascelle… Non vi sembra buffo? Il merito, diciamolo, è anche di una nuova consapevolezza che ha portato alla diffusione dei deodoranti naturali, senza alluminio e senza antitraspiranti. Continua a leggere dopo la foto

Cioè quelle sostanze che bloccano la sudorazione. Cosa molto nociva. Infatti inibire l’attività delle ghiandole sudoripare significa uccidere parte della microflora naturale, sbilanciandola e finendo per incrementare paradossalmente i batteri responsabili dei cattivi odori. Ma perché stiamo parlando di deodoranti naturali quando avevamo menzionato le maschere per le ascelle? Perché le maschere in questione sono detox e una connessione con i deodoranti naturali c’è eccome. Continua a leggere dopo la foto

I deodoranti naturali senza antitraspiranti faranno pure bene alla pelle, ma bisogna ammetterlo, sono meno efficaci. Ed ecco che arriva in nostro soccorso la maschera detox per le ascelle. La maschera detox, infatti, aiuta a ridurre sudorazioni eccessive e cattivi odori, oltre che a eliminare i residui chimici dei deodoranti antitraspiranti usati nel corso degli anni. Ma sono fighissime! Esattamente, sono fighissime. Continua a leggere dopo la foto

Insieme alle maschere – anche in versione fai-da-te a base di argilla e carbone attivo, arricchite con oli essenziali (che sono ad alto rischio di allergie) – sempre più diffusi sono gli scrub. Che funzione hanno? Levigano e schiariscono l’area delicata delle ascelle. Ti sembra strano schiarire le ascelle? Le vip lo fanno sempre… Insomma, approfitta delle vacanze di natale per coccolare anche un po’ le tue ascelle.

‘’Pronte per il 2018’’. Beh, a giudicare dal ciuffo di peli che la super vip ha sotto le ascelle non si direbbe. Non è la prima volta che la pupa si mostra ‘’al naturale’’: ricordiamo su tutti i suoi leggendari baffi da gatto. ‘’Ma perché lo fai?’’, i fan non si danno pace che una tanto splendida creatura debba lasciarsi andare così…

