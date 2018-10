“Mai più macchie”. Come evitare gli aloni sui denti e avere un sorriso perfetto

Avere una dentatura bianca e splendente è un desiderio molto comune, ma non sempre è facile da ottenere, anche perché alcuni cibi e bevande - come il caffè - nonché abitudini sbagliate - come il vizio del fumo o non praticare una corretta igiene orale - possono macchiare i denti o fargli assumere un colore giallastro. Oltre all’attenzione nei confronti dei nostri denti, e la salute dell’alito, è importante conservare intatto lo smalto. Un sorriso luminoso e smagliante equivale a denti bianchi e privi di macchia, ma non deve limitarsi alla sola immagine. È importante che i denti non vengano puliti solamente, ma che siano anche curati e integri. Per questo oltre al dentifricio, e una frequentazione costante con il dentista, è bene sbiancarli in modo naturale. La natura ci offre protagonisti utili per la salute dei nostri denti, sia come ingredienti per collutori e dentifrici, sia come protagonisti unici per lo sbiancamento dentale. Uno di questi è la pasta di fragole, da tenere in posa sui denti almeno 5 minuti, per assicurare un buon effetto sbiancante naturale. (Continua a leggere dopo la foto)



[caption id="attachment_314446" align="alignnone" width="800"]

Woman wearing lip gloss[/caption]Un altro prodotto che potete utilizzare per evitare la comparsa delle macchie sui denti e sbiancarli è il bicarbonato. Anche in questo caso il procedimento Mescolate bicarbonato di sodio ed acqua ossigenata fino a fare una pasta della consistenza del dentifricio. Poi spazzolate le macchie concentrandovi sulle parti annerite, facendo in modo che la soluzione non tocchi le gengive. Attenzione a non usare troppa acqua ossigenata, che può provocare bruciature.

Non solo. Oltre all’impiego di prodotti (naturali o chimici) per mantenere una dentatura bianca e splendente ed evitare quelle odiose macchie dovete fare i movimenti giusti. Proprio così. Per lavare bene i denti dovete procedere dall’alto verso l’alto e non in orizzontale, come si tende invece a fare. Evitate di esercitare una pressione eccessiva e siate delicati sulle gengive: pulite i denti come fareste con una superficie delicata, evitando movimenti bruschi e strumenti abrasivi.

