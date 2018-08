“Che fastidio!”. Sudore post-crema d’estate? Ecco la soluzione definitiva

Possono essere conservate su un ripiano, in bagno. Oppure in frigorifero. In entrambi i casi, i nuovi soin per il viso e il contorno occhi si troverebbero in un habitat congeniale. Non è un caso che le chiamino creme-sorbetto. Perfetto compromesso tra efficacia e piacevolezza, sono emulsioni-in-gel addizionate da pigmenti coloranti scelti per conferire loro le tipiche colorazioni gourmand, comunque del tutto innocui sulla pelle. Che cos’è: come una cascata d’acqua per la pelle assetata, questo tipo di crema fornisce idratazione immediata, luminosità e comfort, in tutta leggerezza. Queste formule hanno infatti una forte componente acquosa in modo da non sovraccaricare l’epidermide con una fase oleosa, il che le rende perfette per la stagione più calda, quando la temperatura comincia ad alzarsi e le pelli normali o a tendenza grassa iniziano a diventare lucide. (Continua a leggere dopo la foto)



La texture è definita “sorbetto” per la sensazione di freschezza che regalano subito, nel momento stesso dell’applicazione. La consistenza è comunque molto diversa dal gel. Idratante, ma anche rivitalizzante e rimpolpante, proprio grazie alla presenza di acqua, acido ialuronico a basso peso molecolare, microcapsule di principi attivi che raggiungono gli strati più profondi dell’epidermide grazie alle dimensioni ridotte. Punto forte: non fa sudare. Cosa che, invece, accade sempre quando sul viso spalmiamo una comune crema idratante.

Anzi, rinfrescano la pelle proprio come farebbe un un ghiacciolo e sono perfette da tenere anche sul comodino per la notte. Una vera chicca per la beauty routine delle donne! Le creme-sorbetto ultime nate contengono lipidi e, in larga parte, oli, estratti e ingredienti attivi di derivazione vegetale che conferiscono loro proprietà anti-age, lenitive e rigeneranti. Il che garantisce corposità alla texture e un maggiore comfort al viso''.

I prodotti in commercio ci vengono incontro fornendo texture leggere abbinate a formulazioni ricche di principi attivi idratanti ed antiossidanti, che si prendono cura della pelle mantenendola sempre fresca e morbida. Si trovano prodotti da mezzi bassi a quelli delle maggiori maison della moda e del beauty. Insomma, un prodotto essenziale per qualsiasi tasca.