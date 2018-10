al fianco delle future mamme sabato e domenica, al Parco Esposizioni di Novegro di Milano.

Le future mamme saranno accolte dalle esperte di LINES Specialist Maternity e dall’ostetrica Carla Rucci che fornirà loro tutte le informazioni sul nuovo prodotto: le mutandine assorbenti usa e getta e dal design femminile pensate da LINES per le perdite post parto (dette lochiazioni), gestite di solito con ausili come slip a rete monouso ed assorbenti femminili tradizionali

Il viaggio della vita è quello che inizia con la maternità. Lo sanno bene le mamme di ieri e di oggi che con la nascita dei loro figli hanno iniziato a vivere l’esperienza più bella ed emozionante del mondo. Quando una mamma prepara la fatidica “borsa per l’ospedale”, con tutto l’occorrente per lei e il bambino, in quella valigia mette anche tanta attesa, felicità e forse qualche ansia: sa di certo che, di ritorno da quel viaggio, tutto sarà diverso e inizierà per lei una nuova esistenza.

Per accompagnarla al meglio prima, durante e dopo il parto sono importanti il supporto del proprio medico ginecologo così come i, figura professionale cruciale nell’accompagnare la neo mamma in tutto il percorso che comporta qualche naturale difficoltà, facilmente superabile con i consigli e gli ausili giusti.

«Le neomamme sanno bene che l’igiene intima dopo il parto richiede particolare attenzione e delicatezza. Nei giorni immediatamente successivi, infatti, si presentano le lochiazioni: un fenomeno naturale attraverso il quale il nostro corpo dimostra di aver compreso che la gravidanza è terminata e che può tornare alle condizioni pre parto. Purtroppo, però, le perdite non sono facili da gestire sia perché possono essere molto abbondanti sia perché possono durare a lungo e gli assorbenti comuni faticano a contenerle. Per questo è importante usare assorbenti specifici per le neomamme che possono aiutare a gestirle al meglio. Con questi prodotti le donne possono affrontare questa condizione con la massima naturalezza e senza preoccupazioni», commenta Carla Rucci, ostetrica libero professionista.

Un’esigenza di cui LINES si è fatta carico ideando gli speciali Pants LINES Specialist Maternity: mutandine assorbenti che sostengono l'addome senza stringere, dermatologicamente testate, che assorbono rapidamente le perdite post parto in modo che ogni donna possa sentirsi perfettamente a proprio agio con se stessa. I Pants, infatti, facili da indossare e rimuovere grazie a una comoda cucitura laterale. Sono 100% ipoallergenici, traspiranti e privi di lattice ed essendo realizzati con la tecnologia LINES, garantiscono un assorbimento rapido anche di flussi abbondanti.

«LINES Specialist Maternity è modellato sulle specifiche richieste delle neomamme e si presenta come una pratica mutandina assorbente da indossare immediatamente nei giorni successivi al parto», ha commentato Flavia Carcano, responsabile LINES Specialist Maternity. «Amiamo prenderci cura delle donne e metterci in ascolto dei loro bisogni per creare prodotti capaci di dare risposte efficaci anche per esigenze che troppo spesso vengono trascurate. Ci impegniamo per essere al fianco delle neomamme in questo loro viaggio bellissimo, e per dare il nostro contributo al loro comfort e alla loro serenità».

Le mutandine assorbenti sono già state distribuite a 200 partorienti, grazie alla collaborazione degli Ospedali Fatebenefratelli di Roma. Lo studio ha permesso di misurare il grado di soddisfazione delle mamme rispetto all’uso di questo particolare tipo di assorbente e secondo quanto emerso,. Le mutandine, infatti, garantiscono, senza rischi di spostamenti e di fuoriuscite.

«Le lochiazioni-perdite ematiche e sierose del post partum e del puerperio si presentano invariabilmente dopo ogni parto, sia esso spontaneo vaginale sia esso cesareo – commenta il Dott. Giovanni Larciprete, ginecologo dell’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di Roma - L'entità è variabile e la durata ha un range medio di 15-40 giorni, durante i quali le perdite cambiano per caratteristiche ed entità. Con il passare dei giorni la quantità di sangue presente nella lochiazione si riduce progressivamente. Spesso il perdurare di lochi abbondanti è sintomo di anomalie del puerperio. La gestione e la valutazione di questo particolare sintomo è di cruciale importanza per il benessere della donna e da sempre si è cercato di affrontare l'argomento con fortune alterne. La numerosità delle partorienti all'Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina e la collaborazione con il gruppo Fater ci hanno permesso di approntare uno studio sull'utilizzo innovativo dei presidi Lines (di prossima pubblicazione) e di valutare le differenze in termini di comfort tra diversi presidi a nostra disposizione. Nel futuro avremo nuovi strumenti per migliorare la condizione della donna in queste fasi delicate della vita».

