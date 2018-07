“Un attimo di pazienza, i piloti stanno facendo a botte”. Terrore tra i passeggeri in volo

Quando a bordo di un aereo, sospesi tra le nuvole, si vivono dei momenti di difficoltà, è facile farsi prendere dal terrore e perdere il controllo è cosa facile. Una turbolenza improvvisa, un malore, un passeggero che dà in escandescenza. Quello che però probabilmente nessuno di voi ha potuto testimoniare con i propri occhi è una vera e propria rissa scoppiata non tra i sedili che ospitano i viaggiatori, ma tra i piloti che dovrebbero avere a cuore la sicurezza delle persone in volo. Tutto è successo, tra lo stupore e la paura dei presenti, a bordo di un Boeing 737 della compagnia Iraqi Airways, trasformatosi improvvisamente in un ring improvvisato con pugni e calci a volare come se in palio ci fosse una cintura di campione del mondo. Il motivo. Che ci crediate o no, l'incredibile colluttazione è nata a causa di un pasto. (Continua a leggere dopo la foto)

Il volo era decollato dalla città di Najaf ed era diretto a Mashad, nella parte nord-est dell'Iran. A bordo in quel momento si trovavano circa 160 persone. A un certo punto, però, pilota e co-pilota hanno iniziato una violentissima litigata, tale da spaventare anche il resto del personale di bordo per i toni sempre più violenti. Finché dalle parole non si è passati alle mani: a chiarire il motivo della rissa è stato poi proprio uno dei due membri dello staff protagonisti dell'increscioso episodio. (Continua a leggere dopo la foto)

In una lettera inviata alla stessa Iraqi Airways e poi resa nota dalla stampa, il co-pilota ha infatti spiegato che la conversazione è degenerata perché il collega aveva fatto portare via il vassoio del pranzo da una hostess senza chiedere il suo permesso. Quando l'altro ha chiesto spiegazioni, gli è stato risposto di rispettare l'autorità del suo superiore. A quel punto si è arrivati alle mani, con il resto del personale impegnato a dividere i due con estrema fatica. (Continua a leggere dopo la foto)

Il volo è giunto comunque a destinazione in orario ma una volta svolto l'atterraggio i due piloti hanno ripreso a litigare. "Il ministero dei trasporti ha aperto un'inchiesta sui due piloti che sono stati sospesi" ha dichiarato Iraqi Airways e aggiunto che "non sfuggiranno a sanzioni molto severe, come il divieto di volare per tutta la vita". Una storia che ha fatto il giro del mondo.

