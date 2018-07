“Non è giusto!”. Scoperta choc nella toilette dell’aereo. Panico e rabbia in volo

Choc e orrore nella toilette di un aereo. Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i passeggeri del volo. Scene di panico a bordo che molte persone che, pare, abbiano accusato dei malori. La notizia si è diffusa una volta che l’areo della compagnia ha poggiato le ruote del carrello in terra. Il vettore appartiene alla compagnia AirAsia durante i preparativi per l'atterraggio all'aeroporto di Nuova Delhi.Secondo le prime informazioni sugli esami effettuati in sede di sopralluogo dal medico-legale incaricato dell' autopsia, il bambino era nato a bordo dell'aereo. Sull'aereo, proveniente dalla città di Guwahati, viaggiavano diverse donne che sono state fermate dalla polizia aeroportuale. Il piccolo era nascosto all’interno di un water e con della carta igienica in bocca, probabilmente per soffocare il suono dei suoi vagiti.Una volta atterrato il volo, tutte le donne presenti sono state fermate dagli agenti della polizia aeroportuale per tentare di risalire all’identità della madre del neonato. (Continua dopo la foto)



Grazie agli esami autoptici compiuti immediatamente dal medico legale, è stato possibile comprendere che il bimbo era stato partorito proprio durante il volo. Sono ancora in corso, stando a quanto riferito da “Sky.com”, le indagini per verificare se il piccolo sia nato già morto, oppure se il decesso si sia verificato dopo il parto.Intanto, dopo gli interrogatori di tutte le donne presenti sul volo, è stata identificata la madre biologica.

“Una 19enne ha ammesso di aver partorito il bambino durante il volo”, ha riferito il funzionario di polizia Sanjay Bhatia, “ed è stata portata in ospedale per ricevere cure mediche e fare degli esami. Si è limitata a dire di essere una sportiva, ma ha rifiutato di sottoporsi agli esami e di collaborare con le indagini”. Una storia che ricorda quella di un bambino marocchino di 11 anni è morto in seguito a un malore avuto mentre viaggiava su un aereo proveniente da Casablanca e diretto a Bologna.

Quando il volo è atterrato all'aeroporto Marconi, intorno alle 17, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da una prima ricostruzione, sembra che il bambino si fosse sentito male durante il volo, forse per problemi cardiaci, tanto che era stata preallertata la torre di controllo dell'aeroporto bolognese per attivare i soccorsi quando l'aereo sarebbe atterrato. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polaria. Per il piccolo non c'e' stato nulla da fare.

Ti potrebbe interessare: “Viva per miracolo”. Francesca Senette choc: è successo alla ex giornalista del Tg4