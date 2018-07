Bimbo di 19 mesi trovato morto in casa, era ridotto così. Terribile sospetto sui genitori

Lo hanno trovato in casa. Riverso a terra. Per lui, un piccolo di 19 giorni di vita appena, non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza se n’è andata con le sirene spente. Una tragedia che ha colpito un’intera comunità e per la quale adesso sono in molto a chiedere giustizia. Si perché dietro la fine del piccolo Bailey Smyth-Osborne c’è una storia spaventosa. È stato picchiato brutalmente quando aveva appena 19 giorni di vita. Marina Smyth, 21 anni, e Michael Osborne, 22, sono stati accusati dell'omicidio del loro bambino, , dopo che il piccolo è stato trovato privo di vita in casa.Dopo la corsa in ospedale i medici hanno notato che sul corpicino c'erano diverse lesioni: aveva lividi alla testa, sul pene, una gamba gravemente fratturata, una tibia lesionata e graffi su tutto il corpo. Ad uccidere il piccolo sarebbe stata una grave forma di polmonite, ma l'autopsia ha mostrato anche le violenze che ha dovuto subire dai suoi genitori, motivo per cui è immediatamente scattata la denuncia. (Continua dopo la foto)



Gli esperti, come riporta anche il Sun, hanno stabilito che le ferite non possono aver causato il decesso, ma certo dimostrano gli abusi subiti. I genitori si sono dichiarati innocenti, ma ora rischiano fino a 10 anni di carcere.Una violenza cieca di cui sono vittima molti bambini. Nel 2016, più di 2 bambini ogni giorno, in Italia, sono vittime di violenza sessuale. Parliamo di oltre 950 minori in un anno che nel nostro Paese sono costretti a subire questo orribile abuso.

E nell'ultimo anno il numero totale dei minori vittime di reato - mai stato così alto da un decennio a questa parte, toccando la cifra di 5.383 minori - ha registrato un +6% rispetto al 2015. Sono questi i nuovi, allarmanti dati Interforze sui minori vittime di reato nel 2016 elaborati per il nuovo Dossier della Campagna Indifesa di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva alla presenza del presidente del Senato Pietro Grasso.

Piccole vittime che in prevalenza sono femmine: nel 2016 – dato 2017 - in media il 58%, ma questa percentuale aumenta in tutti i reati a sfondo sessuale. Le bambine sono l’83% delle vittime di violenze sessuali aggravate, l’82% dei minori entrati nel giro della produzione di materiale pornografico, il 78% delle vittime di corruzione di minorenne, ovvero bambine al di sotto dei 14 anni forzate ad assistere ad atti sessuali. Colpisce il dato degli omicidi volontari consumati: più che raddoppiati in un anno (da 13 a 21 minori vittime) il 62% era una bambina o adolescente. Avvenimenti tragici che il più delle volte si inseriscono nella drammatica sequela dei femminicidi.

