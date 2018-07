Da quando Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale, è stata tutta una rivoluzione. L’amore che lega lei e Harry è profondo e il principe, per la sua bella – ex attrice di Suits – è disposto anche ad andare contro i severi dettami di nonna Elisabetta. Che hanno combinato stavolta i neo-sposini? Beh, Harry, dal giorno del matrimonio (il 19 maggio 2018), non si mai tolto la fede dal dito. E che c’è di anomalo? Il fatto che nessuno della famiglia reale abbia mai indossato la fede vi basta? La tradizione della Royal Family vuole che i principi non indossino la fede dopo le nozze. E Harry è il primo in assoluto a farlo nella sua famiglia. Suo fratello William, per dire, non la porta. “Non sono tipo da gioielli”, è sempre stata la risposta del papà di George, Charlotte e Louis di Cambridge. Sua moglie Kate Middleton, invece, la porta eccome, la fede. E invece Harry non ha mai tolto la fede dal dito da quando ha giurato amore eterno a Meghan. Continua a leggere dopo la foto

Non solo non la toglie, ma, molto spesso, la tocca e la accarezza, come se il gesto di accarezzarla fosse un modo per accarezzare l'amata moglie. Per esempio è successo ad Amsterdam, dove è arrivato da solo e, con Sir Elton John, ha firmato un nuovo importante accordo per la lotta all'Aids nel mondo. Che dolcezza! Che uomo! Che botta di fortuna che ha avuto Meghan. E infatti tutti la invidiano. Questo dolcissimo gesto di Harry non fa che confermare quanto l'amore rivoluzioni tutto.

Così, per parlare: il marito di Elisabetta – Filippo – non ha mai portato la fede. Così come Carlo. Finché era sposato con Diana non ha mai portato la fede ma, da dopo il matrimonio con Camilla, non l'ha mai tolta. Ma l'aria di rivoluzione che si sarebbe respirata con l'arrivo di Meghan a corte, si era già respirata da tempo. Al matrimonio, per esempio, per via della torta, del coro gospel e del co-celebrante venuto dall'America. Ma Harry ha rotto anche un'altra tradizione…

Harry poi ha scelto una fede di platino invece che in oro del Galles come vuole la tradizione. Pensate che l'oro del Galles è il materiale con cui vengono fatti gli anelli matrimoniali che adornano le dita delle Royal Bride dal 1923. Ma Harry no. Lui voleva un amore di platino, non d'oro (del Galles).

