“Centinaia di morti e dispersi”. Il bilancio dell’ultimo disastro è già drammatico

Centinaia di dispersi e un numero ancora imprecisato di morti per il crollo di una diga. I video girati sul luogo del disastro mostrano case sott'acqua fino al tetto e decine di persone tratte in salvo da soccorritori in barca. Le autorità provinciali hanno esortato il governo centrale a utilizzare tutte le agenzie statali per fornire aiuti di emergenza come cibo, acqua, vestiti e medicine. Succede a Xepian-Xe Nam Noy nel sud est del Laos. Lo riferiscono i media ufficiali del Paese, secondo quanto riporta la Bbc.Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato l'inondazione di sei villaggi. "Molte vite umane" sono andate perse e "diverse centinaia di persone disperse", ha riferito la Laos News Agency.A seguito delle inondazioni oltre 6.600 persone hanno perso le loro abitazioni. Le ragioni del crollo della diga non sono al momento chiare. Il primo ministro Thongloun Sisoulith, riferiscono i media locali, ha rinviato tutti gli impegni di governo. (Continua dopo la foto)



E si è recato sul luogo del disastro, nel distretto di Sanamxay, per verificare il lavoro dei soccorritori.L'impianto idroelettrico, che avrebbe dovuto esportare il 90 per cento dell'energia prodotta in Thailandia, era costato 1,2 miliardi di dollari e avrebbe dovuto entrare a pieno regime entro il 2019. Il Laos è uno dei Paesi più poveri del sud-est asiatico attraversato dal fiume Mekong e famoso per il territorio montuoso, l’architettura coloniale francese, gli insediamenti tribali sulle colline e i monasteri buddisti.

Vientiane, la capitale, ospita il monumento a That Luang, dove un reliquiario contiene quello che si crede essere lo sterno di Buddha, l’arco monumentale in ricordo della guerra di Patuxal e il Talat Sao (mercato mattutino), un complesso di banchetti che vendono cibo, abbigliamento e oggetti artigianali.Il governo ha puntato molto negli ultimi anni sullo sviluppo idroelettrico, al punto da volerne fare la prima fonte di entrate entro il 2025, nonostante i dubbi per i rischi legati all'impatto ambientale dei progetti.

Sollevati da diverse organizzazioni ambientaliste locali per i danni provocati all'ecosistema del fiume Mekong e alle comunità che vivono nei pressi del fiume. I soccorsi intanto procedono a ritmo serrato, si spera di portare in salvo più persone possibili.

Ti potrebbe interessare:Ritz, l’allarme sul famoso snack: ritirati lotti del prodotto