Brutto momento per i reali d’Inghilterra. Venerdì 20 luglio 2018 la Regina Elisabetta ha vissuto un momento terribile che l’ha fatta intristire prima, infuriare dopo. “Il principe Filippo è morto” è questa la notizia – falsa – che ha iniziato a circolare lo scorso venerdì. Ovviamente si è diffusa alla velocità della luce e i sudditi si sono subito preoccupati terribilmente. I giornali hanno tentato di contattare la famiglia reale – The Sun per primo – ma la famiglia ha preferito non rilasciare commenti. Una fonte vicina ai reali, però, ha raccontato al Daily Mail cosa è successo quando a corte quando sono venuti a conoscenza della bufala sulla morte del principe Filippo. "Entrambi sono apparsi d'accordo sul fatto che ci fosse ben poco da fare – ha detto - ma erano molto, molto infastiditi. Non è bello vedere persone da ogni parte del mondo commentare il tuo stato di salute o la tua morte, anche se sei abituato a stare sotto i riflettori. Questa storia dimostra come Internet possa andare fuori controllo. La regina è arrabbiata e ritiene che tutto ciò sia vergognoso". Continua a leggere dopo la foto

La Regina Elisabetta, moglie di Filippo, non era a corte nel momento in cui la notizia ha iniziato a propagarsi: era al Castello di Balmoral in Scozia dove sta passando le vacanze. Lui, invece, Filippo, era a Sandrigham e raggiungerà la moglie in un paio di settimane. Quando Elisabetta II ha saputo, ha subito chiamato il marito e insieme hanno deciso come comportarsi. C’era ben poco da fare, se non cercare di smaltire la rabbia tra le mura domestiche. Tanta, la rabbia, ovvio. Non è bello leggere la notizia della propria morte quando si è vivi… Continua a leggere dopo la foto

Il principe Filippo ha 97 anni e da 70 anni è il marito della Regina Elisabetta. Nel 2017 si è ritirato dalla vita pubblica. Data l’età non è al massimo della forma, ma è vivo e vegeto. Qualche mese fa ha subito un intervento all’anca ma ora si sta riprendendo. “Questo fatto ha dimostrato quanto internet sia fuori controllo – ha aggiunto la fonte – la regina è arrabbiatissima per quanto accaduto” ha continuato. Per poi concludere come di seguito…

"Se stesse ancora male, la regina sarebbe al suo fianco e non avrebbe dato inizio alle sue vacanze scozzesi. Non solo il principe non è in cattive condizioni di salute, ma si sta riprendendo bene dalla recente operazione all'anca". Detto questo, da Buckingham Palace hanno preferito evitare qualunque tipo di commento ufficiale sull’accaduto. Speriamo che chi si diverte a diffondere queste notizie false trovi presto divertimento altrove.

