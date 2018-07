“Mio Dio, dov’è finita?”. Lascia la figlia in auto e, quando si volta, non la trova più

Una scena terribile, l'incubo che si materializza in pochi secondi nel bel mezzo di una giornata che sembrava scorrere serena e tranquilla. Una donna che scende dall'auto, dopo averla parcheggiata, fa qualche passo, il tempo necessario per svolgere una rapidissima commissione. Poi si volta e scopre che, alle sue spalle, dei ladri stavano tentando di rubarle il mezzo. A bordo del quale, con sommo orrore, aveva lasciato la figlia appena nata, quattro settimane di vita. Una sequenza che nessuna madre vorrebbe mai trovarsi a vivere nella vita, con le urla disperate del genitore che gridava "Piccola mia! Piccola mia!" pensando alla bambina sul sedile posteriore. Due teppisti si sono così impadroniti della Audi S3 di Clare O'Neill: tutto è successo ad Acocks Green, Birmingham, in Inghilterra. Un caso assurdo raccontato dal Daily Mail e che però, per fortuna, è finito bene dopo il grande spavento. (Continua a leggere dopo la foto)

La bambina è stata infatti lasciata in un centro sanitario vicino – ancora nel suo seggiolino – prima che i sequestratori si allontanassero. "Pensavo fossero solo dei bambini che urlavano, sono andato subito alla finestra della mia camera sul retro" ha ricordato Anjana Chavda, 66 anni, testimone della scena. "Ho visto una signora trascinata dalla macchina, che si teneva aggrappata alla stessa auto mentre questa scendeva lungo la strada, si era aggrappata con tutte le sue forze ma ha perso la presa". (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia delle West Midlands ha confermato che la coppia – mamma e figlia – è stata riunificata 45 minuti dopo l'incidente. La bimba si trovava presso lo Small Heath Health Centre, a una decina di chilometri da dove era avvenuto il fatto. L'ispettore capo Tony Cole ha dichiarato: "La nostra principale preoccupazione era che questa bambina tornasse sana e salva dalla madre e decine di agenti, incluse risorse specializzate, sono state messe in campo nella sua ricerca". (Continua a leggere dopo la foto)

"Siamo ancora determinati a rintracciare i colpevoli - conclude Cole - che hanno fatto piombare questa madre in un incubo durato 45 minuti che non dimenticherà mai". Infine, l'uomo ha lanciato un appello agli eventuali testimoni, affinché lo aiutino a risolvere il caso: "Per favore: aiutaci con qualsiasi informazione possiate avere e che possa contribuire alla nostra ricerca".

“Correte, una rapina”. Anziana chiama la polizia: poi la scoperta degli agenti. Quando arrivano in casa della 92enne, lei confessa tutto