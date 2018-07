Le nonne, per quanto sia un po' banale ripeterlo, sono il cuore di ogni famiglia, vere mattatrici di ogni riunione che si rispetti. E così il loro compleanno diventa puntualmente occasione unica per stare insieme e divertirsi dimenticando per una volta lo stress della vita quotidiana. Quello che hanno organizzato i parenti di questa donna, però, si è rivelato un party decisamente sopra le righe, con le foto dei festeggiamenti finite in rete dove hanno scatenato non poche polemiche. Tutto è successo quando Jean Astley aveva tagliato il prestigiosissimo traguardo delle 90 candeline: figli e nipoti hanno organizzato un evento per celebrare in bello stile, ma al momento della torta le cose hanno preso una piega decisamente difficile da immaginare. Le foto, pubblicate dalla testata Mirrror, hanno fatto il giro dei social, lasciando gli utenti letteralmente a bocca aperta per la loro originalità. (Continua a leggere dopo la foto)

A un certo punto, infatti, una delle nipoti di Jean, Haley Goulty, si è presentata felice e sorridente con in mano il prezioso dolce. Che, per la cronaca, era una gigantesca torta a forma di pene. Sì, avete capito bene, e d'altronde le immagini parlano chiaro e non lasciano spazio ad alcun dubbio. La figlia della festeggiata, Liz, a sua volta sghignazzando come una matta, ha preso il vassoio con l'oggetto di forma fallica e l'ha portato davanti alla madre, decisamente sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto)

Se pensate che sia finita qui sappiate però che vi sbagliate di grosso: la figlia ha infatti invitato l'anziana madre a "giocare con la torta", preludio a un'esplosione di crema resa possibile dalla presenza di un piccolo tubo posizionato all'interno del dolce. Alla fine, tutti hanno riso dell'accaduto, pubblicando poi la sequenza in rete per permettere agli amici di ammirarla coi loro occhi. La reazione del web, però, non è stata del tutto divertita e non è mancata qualche polemica. (Continua a leggere dopo la foto)

"In tutta onestà non ci trovo nulla da ridere - scrive infatti un utente - mi sembra una trovata estremamente volgare e di cattivo gusto". "Fosse stata mia nonna non mi sarei mai permesso di fare una cosa del genere" aggiunge un altro poche righe più in basso. Insomma, non proprio un successo al contrario della festa in sé, che ha coinvolto oltre 200 persone: chissà se all'anziana festeggiata l'idea è piaciuta davvero.

“Cosa ha infilato nel pene”. 13enne distrutto dal dolore, la scoperta choc dei medici. Quando il ragazzo arriva in ospedale, il personale non riesce a credere ai propri occhi. Lo ha fatto davvero