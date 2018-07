“Ma perché!”. Jessica muore a 12 anni, in gita. Poi ecco che succede ai genitori

Una morte arriva troppo presto, a soli 12 anni, strappando via alle braccia della famiglia una ragazza piena di voglia di vivere, passioni e sogni nel cassetto. Una tragedia che si è verificata durante una gita scolastica, in un momento di svago in compagnia degli amici di scuola, e che ha scatenato, dopo il dolore straziante, polemiche a non finire. Jessica Lawson stava infatti nuotando in un lago sul Massiccio Centrale, in Francia, quando è rimasta intrappolata sotto una barca senza riuscire più a tornare a respirare. Tutto è successo nel 2015 e da quel momento i genitori della piccola aspettano ancora che sia fatta chiarezza su quanto accaduto. "Ci sentiamo frantumati in milione di pezzi" dicono Brenda e Anton, la madre e il padre di Jessica. La ragazza era di origini inglesi e si trovava in Francia per prendere parte insieme ai compagni all'annuale gita scolastica organizzata dall'istituto che frequentava. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non ci hanno dato nessuna spiegazione su quello che è successo" spiegano oggi i genitori della piccola sulle pagine di Hull Live. La signora Lawson vuole sapere innanzitutto perché ai bambini è stato permesso di nuotare nel lago, peraltro senza giubbotti di salvataggio. "Nuotare con i suoi amici al centro sportivo di Haltemprice di sabato pomeriggio è molto diverso dall'essere autorizzato a entrare in un lago aperto" dice la donna.

E prosegue: "Nessuno ci ha chiamato per dire: 'ci dispiace per quello che è successo mentre Jessica era sotto la nostra cura, faremo tutto e qualsiasi cosa per aiutare te e la tua famiglia'. Niente. Qualcosa di sbagliato è accaduto, ma dopo c'è stato solo un muro di silenzio da parte di tutti". Il consiglio scolastico dell'East Riding ha dichiarato: "Purtroppo non possiamo fare nulla per influenzare la velocità del processo giudiziario da parte delle autorità francesi e fino a quando le indagini non saranno complete non saremo in grado di rilasciare dichiarazioni".

Brenda Lawson aggiunge: "Purtroppo, la realtà per molti è che nessuno nell'autorità interviene per aiutarti quando sei impotente". Attraverso la Fondazione Jessica Lawson, la famiglia sta lavorando ad un progetto comunitario per promuovere la prevenzione degli annegamenti, la sicurezza dell'acqua e la supervisione attiva dei bambini dentro o intorno all'acqua.

