Aveva iniziato a leggere libri che parlavano di cannibalismo ed era definitivamente rimasto affascinato da quella folle pratica dopo aver scoperto la storia di Jeffrey Lionel Dahmer, un uomo che tra il 1978 e il 1991 aveva terrorizzato gli Stati Uniti violentando, uccidendo e poi facendo a pezzi 17 persone, tutte di sesso maschile. Una storia che aveva esercitato sulla sua mente un fascino perverso, fino a spingerlo a imitare il suo "mito". Così Dmitry Luchin, un ragazzo di 21 anni, ha ucciso la fidanzata Olga Budunova, una donna molto più grande di lui (45) che frequentava da qualche mese. L'ha colpita più volte alla testa con una bottiglia di vino, fino a farle perdere i sensi, poi ha continuato ad accanirsi uccidendola. A quel punto l'orrore, disumano: Dmitry ha cucinato il cervello di Olga e lo ha mangiato, accompagnando l'orribile pasto con dei bicchieri riempiti del sangue della vittima. A raccontare la vicenda, agghiacciante, è Metro. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando è stato arrestato dalla polizia per il terribile omicidio, il ragazzo ha dichiarato agli agenti: "Il sapore del cervello umano è veramente delizioso. Penso che lo proverò di nuovo appena ne avrò l'occasione". La morte della donna è avvenuta nell'appartamento di Dmitry, dove lui l'aveva invitata a trascorrere la serata insieme. Stando a quanto riportato dai vicini di casa, sulla porta il ragazzo aveva disegnato simboli esoterici particolarmente inquietanti. (Continua a leggere dopo la foto)

La ricostruzione fatta in tribunale nel corso del processo è stata degna di un film dell'orrore. In aula è emerso che il ragazzo, dopo aver ucciso la donna, ha preso un coltello da cucina e ha iniziato a tagliarle parti della faccia, prima di aprire il cranio, estrarre il cervello, e spostarsi ai fornelli per iniziare a preparare il suo pasto. Avrebbe assaggiato la carne della vittima una prima volta e poi, soddisfatto, avrebbe deciso di fare un bis accompagnato da bicchieri riempiti di sangue. (Continua a leggere dopo la foto)

Per tutta la durata del processo, che si concluderà a breve con una condanna pesantissima già annunciata, il ragazzo non ha mai mostrato segni di pentimento in aula. "Questa storia mi ha dato grande ispirazione, penso che scriverò a breve una poesia" ha detto di fronte al giudice. Tanti i messaggi che sono stati portati sulla tomba della vittima dopo il funerale, con gli amici increduli di fronte a un orrore simile.

