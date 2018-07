“Selfie col morto”. Il padre scompare, la modella prova a rendere “social” il corpo

Difficile ormai sorprendersi quando, aprendo un qualsiasi social network dal telefonino, ci si trova davanti un selfie. Nel corso degli anni, infatti, ne abbiamo visti veramente di tutti i colori: in compagnia di personaggi famosi, di fronte a panorami mozzafiato in qualche location esotica, in spiaggia durante le ferie per far gentilmente "rosicare" i colleghi di lavoro. E poi quelli a luci quasi rosse, con ragazze in pose molto provocanti che evitano accuratamente di mostrare troppo le rispettive grazie per non incorrere nella censura virtuale, rigidissima. Quello che forse però mancava alla collezione è l'ultima, folle trovata in merito, lanciata da un modella di origini serba e subito diventata virale anche se, per una volta, gli utenti non sono stati affatto felici di quanto visto con i loro occhi. A raccontare questa storia, che ha davvero dell’assurdo, è il tabloid britannico Metro, che ha riproposto anche gli scatti incriminati. (Continua a leggere dopo la foto)

La giovane e avvenente Jelica Ljubicic, che coltiva da tempo il sogno di sfondare nel mondo delle passerelle e dello spettacolo, ha infatti deciso di pubblicare un selfie in rete che la ritrae al fianco del padre ormai senza vita. Il popolo del web non è però stato affatto clemente nei suoi confronti, riempendola di insulti e accuse feroci fino a spingerla a cancellare addirittura il suo profilo. La foto era accompagnata dalla frase "Riposa in pace papà". (Continua a leggere dopo la foto)

Come spiegato dalla stessa ragazza nella didascalia che accompagnava l'immagine, l'omo era venuto a mancare dopo "aver combattuto a lungo con una brutta malattia, all'età di 67 anni". La giovane aveva usato parole molto dolci per accompagnare la triste notizia, ma l'idea di immortalarsi accanto al corpo del genitore appena scomparso e di pubblicare lo scatto in rete non è davvero piaciuta a nessuno e gli insulti, alle volte anche molto pesanti, si sono davvero sprecati. (Continua a leggere dopo la foto)

"Una persona che non vede l'ora di pubblicare la foto del proprio padre morto per prendere qualche like non è nemmeno degna di essere chiamata persona" si legge tra i tanti attacchi alla ragazza. "Sei una persona malvagia" la accusa un altro. Alla fine la diretta interessata, schiacciata dal peso di tante accuse, ha preferito battere in ritirata, saggiamente.

