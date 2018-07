È morta a 49 anni lasciando il mondo senza parole. È successo lo scorso giovedì ma la notizia è stata diffusa solo ora. Annabelle Neilson, ex moglie del miliardario Nat Rothschild, ex modella, se ne è andata a 49 anni. Amica intima di Kate Moss, all’età di 22 anni, era diventata la musa di Alexander McQueen. È stata proprio lei a vederlo vivo l’ultima volta: “Era mio fratello, il mio fidanzato, la mia anima gemella – aveva detto dopo la morte di lui al Daily Mail – dividevamo spesso il letto. Sono devastata dalla notizia della sua morte”. E, sempre nella stessa intervista risalente al 2015, aveva spiegato: “La verità è che ero felice solo con lui. Mi ha chiesto più volte di sposarlo ma ho sempre detto di no. Ora me ne pento: vorrei tanto avergli detto di sì”. Proveniente da una famiglia di aristocratici inglesi, Annabella aveva scioccato tutti quando, nel 1994, era fuggita con Rothschild a Las Vegas per sposarsi. Nat è l’unico figlio del più famoso Jacob ed è in linea di successione per diventare il quinto Barone Rothschild ed ereditare – alla morte di suo padre - una fortuna di 500 milioni di sterline. Continua a leggere dopo la foto

Annabelle e Nat si erano incontrati sulle spiagge dell’India. Solo quando i due hanno divorziato, i genitori di lui hanno finalmente detto ciò che pensavano dello stile di vita “volgare” di lei. Il loro matrimonio finì dopo 3 anni e, ovviamente, lei incassò una bella somma. Lui, dopo Annabelle, si fidanzò prima con Natalie Portman e poi con Ivanka Trump. Poi sposò la modella Loretta Basey. Ora Annabelle è morta. È stata trovata senza vita nella sua lussuosissima casa di Londra a Chelsea. Continua a leggere dopo la foto

Nonostante fosse diventata un’icona, ebbe un’infanzia molto difficile: per via della sua dislessia, era pesantemente bullizzata dai compagni di scuola. Si trasferì in Australia e lì fu vittima di un pesante attacco: la ragazza fu legata a un albero e presa a botte per due ore. Era così malmessa che fu costretta a sottoporsi a un intervento per la ricostruzione del volto. A 16 anni divenne eroinomane. Bella, alta, ben inserita, divenne una modella per Mc Queen, conobbe Naomi Campbell e Kate Moss. Nel 2014 entra a far parte del reality show Ladies of London e partecipa per due edizioni. Poi, per rilanciare la sua carriera, scrive anche un libro. Continua a leggere dopo la foto

Ma perché Annabelle è morta? Le cause della sua morte, avvenuta il 16 luglio 2018, sono ancora da accertare. L’ultima foto che ha postato su Instagram risale a giugno 2018: la Nielson era in vacanza in Spagna e aveva pubblicato un selfie a bordo piscina. La causa della morte? Non si sa. Ma si sa che gli ultima anni, per la ex modella, sono stati duri: la morte di Alexander McQueen l’ha sconvolta profondamente e c’è chi dice che non si sia mai ripresa dalla sua scomparsa.

