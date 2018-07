Terrore in volo. Scendono le mascherine per l’ossigeno. “Stiamo precipitando!”

Immaginate la scena: i passeggeri seduti regolarmente al loro posto, a guardare fuori dai finestrini le nuvole e scattare foto da pubblicare sui social. E l'aereo che inizia di colpo a perdere quota, mentre le hostess chiedono a tutti di allacciare di corsa le cinture e prepararsi a vivere una situazione di emergenza. Momenti di vero terrore quelli vissuti dalle persone che si erano imbarcate su un volo della Air China a bordo del quale si è verificato un incidente a dir poco assurdo, con conseguente pioggia di polemiche da parte di chi quegli attimi concitati si è trovato a viverli sulla propria pelle. A causare il panico, con il mezzo che si è in pochissimi secondi abbassato di oltre 6500 metri, è stato infatti un semplice quanto fatale errore del co-pilota che si trovava ai comandi e che, in barba alla legge, ha pensato bene di iniziare a fumare mentre si trovava lassù, in cielo, come fosse la cosa più normale del mondo. (Continua a leggere dopo la foto)

L'uomo ha estratto la propria sigaretta elettronica e ha iniziato a usarla all'interno della cabina: per questo motivo è stato arrestato e indagato, oltre ad essere stato sottoposto ad un'azione disciplinare interna. A raccontare quanto accaduto è la CNN, che ha ricostruito la bizzarra vicenda: il responsabile dell'incidente non ha avvisato il pilota di quanto stava per fare e, senza pensarci su, ha deciso di disconnettere il riciclo dell'aria per evitare che il vapore della sigaretta elettronica potesse arrivare ai passeggeri. (Continua a leggere dopo la foto)

Un atteggiamento che in molti potrebbero ritenere poco corretto, seguito da un errore decisamente madornale e imperdonabile: per errore, infatti, il co-pilota ha chiuso del tutto l'aria condizionata, provocando la caduta delle maschere di ossigeno nei vari sedili dei passeggeri di un volo che da Hong Kong stava portando alla città cinese di Dalian. In pochi istanti a bordo si è scatenato ovviamente il panico, con i passeggeri a urlare fuori controllo. (Continua a leggere dopo la foto)

L'ente responsabile dell'aviazione civile cinese ha spiegato che la caduta delle maschere d'ossigeno si è attivata automaticamente a causa dei bassissimi livelli causati dalla perdita improvvisa di quota. Solo dopo aver riattivato l'aria condizionato, l'aereo, sottoposto a ben più di una turbolenza nel tentativo di risalire, è riuscito a completare il suo viaggio senza più pericoli.

