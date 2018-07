Un vero e proprio incubo per molti di noi, che anche quando si recano nello studio del dentista per delle banali operazioni di routine non riescono proprio a non farsi assalire dall'ansia. Meglio, allora, non provare nemmeno a mettersi nei panni di questa donna, che dopo essersi rivolta a uno specialista per un problema apparentemente da poco, la rimozione di un dente del giudizio che la stava facendo impazzire dal dolore, si è trovata a fare i conti con delle conseguenze decisamente indesiderate. Nello specifico, Kayley McEwan di 31 anni ha scoperto di avere un orribile squarcio su una guancia e una profonda ferita al labbro inferiore. Il tutto a causa di un incidente che l'ha lasciata con dei danni permanenti alle terminazioni nervose di quella zona del viso: il dentista era infatti improvvisamente scivolato mentre stava estraendo il dente e, cadendo, le aveva provocato dei seri danni alla faccia. (Continua a leggere dopo la foto)

Un caso che ha avuto un lunghissimo strascico nelle aule di tribunale, con la paziente che ha cercato in ogni modo di ottenere un ingente risarcimento per quanto le era accaduto. Tutto è successo nella città inglese di Watford, con la sfortunata donna che è stata costretta a ricorrere all'aiuto dei medici di un vicino ospedale per farsi applicare dei punti sul profondo taglio in volto. Alla fine, dopo una sequela quasi infinita di rinvii e attese, è riuscita a ottenere la giustizia che cercava. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giudice ha infatti disposto un risarcimento in suo favore di oltre 25mila euro, riconoscendo la grave imprudenza del dentista nello svolgimento di quella che doveva essere una banale operazione e che ha finito per provocare dei seri danni alla sua paziente. "Ero sotto anestesia al momento dell'incidente - racconta la donna - appena mi sono alzata, finito l'intervento, mi sono subito accorta di avere molto sangue che colava giù dalla faccia e ho capito che qualcosa non era andato nel verso giusto". (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono rimasta davvero traumatizzata da quanto accaduto - ha spiegato la donna - nelle settimane successive ho continuato a fare i conti con fortissimi dolori alla testa, alla bocca e alle orecchie. La cosa che fa rabbia è pensare che tutto questo poteva essere facilmente evitato con un po' più di attenzione, che dovrò pagare le conseguenze di un errore fatto da altri e di cui sarò io, però, a portare i segni".

