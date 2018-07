“Ma che fate, siete impazziti?”. Porno in tribunale, sotto gli occhi di tutti

Ci sono momenti in cui non si riesce proprio a resistere alla passione, pronti a tutto pur di lasciarsi abbandonare in compagnia del proprio partner dopo aver perso i freni inibitori. Infischiandosene, per una volta, del rischio di essere beccati dagli sguardi indiscreti dei passanti, che potrebbero improvvisamente imbattersi nel siparietto a luci rosse. Se pensate di aver sentito ormai storie di questo tipo ambientate più o meno in ogni luogo, sappiate che gli ultimi arrivati in tema di scappatelle in pubblico stavolta l'hanno combinata davvero grossa. Di chi stiamo parlando? Di una coppia che ha deciso di darci dentro in una location piuttosto insolita e poco indicata per i rapporti: il tribunale. Protagonisti della vicenda un giovane detenuto della Louisiana, il ventenne Miguel Camille Glorioso, e la sua fidanzata, insieme alla quale è stato sorpreso a fare sesso proprio sulle scalinate di un palazzo di giustizia. (Continua a leggere dopo la foto)

Una scena decisamente inaspettata e che ha lasciato a bocca aperte anche il personale di sorveglianza in servizio in quel momento all'interno della struttura, intervenuto per riportare la situazione alla normalità. Un'avventura a luci rosse che però non ha portato molta fortuna ai diretti interessati. Come riportato dalle autorità della Louisiana, stato americano dove è andato in scena il siparietto vietato ai minori, il ragazzo è infatti finito nuovamente in carcere, dopo un primo arresto nel 2015. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovane era stato fermato per spaccio e scontava parte della pena svolgendo dei lavori di pubblica utilità, compreso quello di incaricato delle pulizie nel tribunale locale. Alcuni testimoni hanno sentito di colpo dei rumori sospetti e si sono così avvicinati per controllare, trovandolo impegnato a fare sesso con una ragazza di 19 anni. "Un dipendente è andato a controllare e li ha trovati nel bel mezzo del rapporto" spiega un agente di polizia, aggiungendo che i due "si sono subito ricomposti e dati alla fuga". (Continua a leggere dopo la foto)

Entrambi i ragazzi sono stati però subito rintracciati e Glorioso, che era impegnato per lavori di pulizia proprio nel tribunale come parte di un programma per detenuti, è stato rimosso dal suo incarico. La polizia ha identificato la donna come Jamie Lee Coutee. Accusata di atti osceni, la giovane che è senza precedenti penali è stata rilasciata su cauzione. Il ragazzo è tornato invece in carcere.

