Un bambino coraggioso, coraggiosissimo, costretto nonostante la giovanissima età a fare i conti con un male terribile che si era manifestato all'improvviso, mettendo a dura prova tanto lui quanto la sua famiglia, che gli è sempre rimasta accanto in quei mesi terribili, infernali. Una storia davvero commovente quella che ha come protagonista il piccolo Garrett Matthias, un ragazzino di soli cinque anni che alla fine, purtroppo, ha dovuto arrendersi di fronte a un tumore che non gli ha lasciato scampo. Toccanti e già diventate virali in rete le sue ultime parole, che rendono ancora più emozionante la sua triste scomparsa. A raccontare quanto accaduto sono stati la mamma e il papà del giovane, Emily e Ryan, che per 9 lunghi mesi hanno cercato di fargli coraggio mentre lottava con la malattia. Un quinto della sua esistenza, in pratica, passata tra cure e ospedale, nella speranza di riuscire a guarire. A raccontare la sua triste storia è la CNN. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo aver provato ogni strada possibile, Garrett aveva capito che purtroppo le cose non stavano andando bene e si è reso conte che, con tutta probabilità, non ce l'avrebbe fatta. Così ha parlato apertamente con i genitori della sua morte e ha espresso le sue ultime volontà: innanzitutto, un funerale a base di ghiaccioli, gonfiabili e Batman. Il ragazzo ha scritto anche il suo stesso necrologio, da leggere poi durante la cerimonia ad alta voce. (Continua a leggere dopo la foto)

Garrett ha poi voluto anche esprimere il desiderio di essere cremato come la mamma di Thor, uno dei suoi personaggi preferiti dei film e dei fumetti di supereroi targati Marvel. Le sue ceneri dovevano essere, inoltre, sparse sui rami di un albero: in questo modo, sarebbe stato più facile per lui rinascere come gorilla nella sua prossima vita, animale che lo aveva sempre affascinato tantissimo. Garrett ha anche chiesto dei gonfiabili e tappeti elastici al suo funerale, ma soprattutto non dovevano mancare ghiaccioli e Batman. (Continua a leggere dopo la foto)

I genitori hanno spiegato che rileggere le parole del figlio morto durante il funerale ha riportato per qualche istante il sorriso sulle loro labbra, incapaci di resistere a un ragazzino già così sensibile e dotato di un senso dell'ironia fuori dal comune. "Faremo di tutto per riporre le sue ceneri in un albero in un'area protetta" hanno già annunciato, per rispettare così uno dei suoi ultimi desideri.

