“Eravamo eccitatissime, poi ho visto il sangue”. Dal gioco erotico all’ospedale

Avevano deciso di lasciarsi andare a un po' di trasgressione e inscenare un gioco erotico in camera da letto. Due ragazze giovani, amiche per la pelle, che avevano allentato i freni inibitori ispirandosi alla famosa serie di film Cinquanta Sfumature, della quale erano da sempre grandi fan. Una delle due, Sarah Holden di 25 anni, aveva così lasciato che l'altra, Shaunna Littlewood, la legasse al letto, immaginando però un seguito ben diverso rispetto a quello realmente andato in scena. Sì perché l'amica, invece di lanciarsi in delle pratiche sessuali, è tornata in stanza con un coltello e dopo averle sussurrato all'orecchio "mi dispiace principessa" ha iniziato a colpirla al petto e allo stomaco, provocandole delle profonde ferite. La giovane è riuscita a cavarsela per un vero e proprio miracolo: nessuna delle diciassette pugnalate si è infatti rivelata mortale. A raccontare questa assurda vicenda è il sito inglese Sun. (Continua a leggere dopo la foto)

La Littlewood, 26 anni, è stata condannata in primo grado all'ergastolo per tentato omicidio. Sarah, parlando dell'accaduto, ha continuato a ripetere durante il processo di non riuscire a capire cosa possa essere passato nella mente dell'amica di sempre, che mai aveva dato segnali di instabilità prima d'ora e alla quale era molto legata da ormai tantissimo tempo. "Non solo ha distrutto il nostro rapporto, ma ha anche cercato di uccidermi. Non potrò mai perdonarla per quanto fatto". (Continua a leggere dopo la foto)

Sarah è finita in ospedale e i medici hanno dovuto applicarle oltre cinquanta punti, tenendola a riposo per giorni, prima di lasciarla tornare a casa. La ragazza ha riportato anche delle profonde ferite alle corde vocali e non riesce ancora a parlare come prima dell'incidente. "Vorrei tanto poter incontrare Shaunna in carcere - ha detto appena uscita - per chiederle cosa l'abbia spinta a fare qualcosa di così orribile. Non riesco ancora a credere che sia successo, mi sembra un sogno". (Continua a leggere dopo la foto)

Come raccontato da Sarah, le due erano di fatto cresciute insieme. Si conoscevano dall'età di sette anni e avevano condiviso tante esperienze col passare del tempo. "Durante la serata a un certo punto Shaunna mi ha baciato, dopo qualche bicchiere. L'idea mi stuzzicava e quando siamo tornati a casa mi sono fidata di lei, lasciandole prendere in mano la situazione. Non sospettavo davvero nulla".

