“Ritrovatelo”. Il palloncino vola ed è choc. Nooo! Cosa c’era di così prezioso 

Ogni festa che si rispetti ha le sue sorprese, organizzate puntualmente dai più intraprendenti membri di una comitiva che approfittano delle ricorrenze per dare sfogo alla loro fantasia. Attenzione, però, che le geniali trovate non si trasformino in pericolosi boomerang mettendo a serio rischio la riuscita dell'evento, un po' come successo agli sprovveduti e decisamente sfortunati protagonisti di questa bizzarra storia. Tutto è successo a Edenbridge, nel Regno Unito, dove una ragazza di nome Vikki Rutter voleva fare un regalo a sorpresa alla cugina Ava per i suoi 21 anni e aveva così deciso di prepararle un palloncino con dentro, insieme a dei coriandoli dorati, un anello con tanto di rubino avvolto da carta velina. Una trovata allo stesso tempo originale e per nulla economica, visto il valore (piuttosto ingente) del prezioso. Come spiega Metro, però, le cose non sono andate affatto nella maniera pianificata, anzi. (Continua a leggere dopo la foto)

La ragazza, dopo aver preparato con cura l'oggetto con nascosto all'interno l'anello, ha infatti iniziato a decorare la casa con striscioni e altri palloncini per rendere l'atmosfera più festosa. Mentre cercava un peso al quale ancorare il regalo per la cugina, non si è però accorta che l'oggetto dei desideri stava volando via per le stanze dell'abitazione, attirato dalla porta sul retro rimasta pericolosamente aperta. Quando la giovane si è voltata, l'ha visto così volare via sotto i suoi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)

Amici e familiari hanno avviato una ricerca, perlustrato la campagna per diversi chilometri nella speranza di ritrovare l'anello, speranza che tuttavia si è rivelata vana al punto che la giovane ha lanciato diversi appelli attraverso la stampa augurandosi che qualcuno di buon cuore possa imbattersi nel palloncino e riportarlo a casa sua. La famiglia aveva programmato di mettere all'interno di un altro palloncino una collana di rubini ma dopo l'episodio ha preferito cambiare idea. (Continua a leggere dopo la foto)

La collana è stata così consegnata all'interno di un cofanetto, sistema sicuramente meno originale ma decisamente più sicuro. La Rutter e i familiari dicono che compreranno ad Ava un altro anello, sperando che l'originale alla fine torni alla festeggiata in un modo o nell'altro. Il caso ha ovviamente scatenato prese in giro a non finire in rete, con commenti di ogni tipo da parte degli utenti.

