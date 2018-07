“Fa venire il cancro”. Bufera sul famoso prodotto usato da milioni di donne

La notizia ha avuto l’effetto di una bomba rimbalzando da una parte all’altra del mondo. L’accusa pesantissima e la verità ancora peggiore. Sì perché il giudice ha ritenuto esserci i presupposti per avvalorare la tesi, supportata da dati medici e scientifici, di tante donne che avevano affermato di essersi ammalate di tumore dopo aver usato il talco della Johnson & Johnson che ora deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi alla donne che puntano il dito sull'asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. A deciderlo una giuria di St. Louis al termine di un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. Johnson & Johnson, però, non ci sta e annuncia che farà appello.Il verdetto, scrive Repubblica, "è il prodotto di un processo fondamentalmente ingiusto" afferma Carol Goodrich, portavoce di Johnson & Johnson. I prodotti della società non contengono asbesto e non causano cancro alle ovaie. (Continua dopo la foto)

Aggiunge Goodrich, prevedendo che il verdetto sarà capovolto. "I diversi errori presenti in questo processo sono stati peggiori di quelli nei precedenti processi che sono poi stati capovolti". La società ha subito in passato diversi processisempre a causa del talco, con numerosi risarcimenti, anche milionari..Stavolta la giuria di St. Louis ha stabilito prima i danni compensativi, fissandoli a 550 milioni di dollari, ovvero circa 25 milioni per ognuna delle 22 donne rappresentate nel caso. (Continua dopo la foto)

Poi, dopo essersi riunita nuovamente per un'ora, ha deliberato i danni punitivi quantificandoli in 4,14 miliardi, portando così il totale a 4,69 miliardi di dollari. Nel corso del processo il legale delle 22 donne che hanno rivelato di essere affette di cancro alle ovaie ha usato parole dure contro Johnson & Johnson: sapeva che i suoi prodotti al talco contenevano asbesto e ha nascosto l'informazione al pubblico, difendendo l'immagine del borotalco per bambini come la "sua mucca sacra", ha detto Mark Lanier.

Johnson & Johnson - ha aggiunto - ha truccato i test per evitare di mostrare la presenza di asbesto, ha aggiunto. Era il 2016 quando la nota multinazionale era già stata condannata da una giuria di St. Louis a un risarcimento da 72 milioni di dollari, richiesti da un'altra donna che aveva sviluppato anche lei il cancro alle ovaie dopo aver usato per anni il talco dell'azienda. Stessa condanna a maggio2017 : una giuria del Missouri aveva costretto l'azienda a pagare 110 milioni di dollari per l'identico motivo.

