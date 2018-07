“Cosa succede alla mia pancia?”. Va in bagno per fare pipì e fa una scoperta assurda

Si era alzata nel cuore della notte sentendo lo stimolo di andare in bagno e, senza pensarci troppo né sospettare nulla di strano, si era diretta in bagno. A quel punto, però, ecco che le cose per lei hanno preso una piega decisamente assurda e piuttosto inaspettata. Sì perché questa donna, convinta di dover semplicemente fare pipì, ha invece dato alla luce due gemelli, senza nemmeno sapere di essere incinta. Protagonista della storia, raccontata sulle pagine del Daily Mail, è Beth Bamfort, rimasta ovviamente a bocca aperta una volta capito quello che stava succedendo. La ragazza, 21 anni originaria della città inglese di Stoke-on-Trent, ha infatti partorito prima la piccola Willow e poi sua sorella Freya. Il tutto mentre il fidanzato Andy dormiva tranquillo nel letto, svegliandosi di soprassalto per aiutarla soltanto quando Beth, capendo che qualcosa non andava, ha iniziato a urlare per richiamare la sua attenzione e farsi aiutare in quei momenti concitati. (Continua a leggere dopo la foto)

Il ragazzo ha così subito chiamato un'ambulanza, spiegando la bizzarra situazione che stava andando in scena tra le mure di casa. I medici sono arrivati dopo che la prima delle due bambine era già venuta al mondo e hanno aiutato Beth a partorire la seconda. Una storia che ha vissuto anche momenti drammatici perché la secondogenita, Freya, appena nata sembrava non respirare, allarmando sia la madre che il personale sanitario. (Continua a leggere dopo la foto)

Per fortuna i dottori sono subito intervenuti e alla fine la ragazza ha potuto abbracciare felice entrambe le sue bambine. Come racconta il Daily Mail, Beth aveva visitato diverse volte il medico nel corso degli ultimi mesi, ma questi non si era accorto che la giovane fosse incinta. Lei stessa, d'altronde, spiega di aver continuato ad avere le mestruazioni con regolarità e di aver messo su soltanto pochi chili, credendo così di essere ingrassata. (Continua a leggere dopo la foto)

Le piccole sono nate entrambe sottopeso ma per fortuna stanno bene e non hanno avuto ulteriori problemi di salute, anche se resteranno per qualche giorno in ospedale permettendo così ai medici di controllarle da vicino. La madre, passato lo choc, si è detta al settimo cielo per l’accaduto: "Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, ma sono felice. Avere una bella famiglia con dei bambini è sempre stato il mio sogno".

La figlia 15enne partorisce all’improvviso, in strada. Ma ecco che fa la nonna. Assurdo! Chi ha assistito alla scena è ancora sotto choc