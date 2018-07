È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” allenatore, per questo diventerà un film di Hollywood. La casa di produzione cinematografica Pure Flix Entertainment intende ottenere i diritti per una pellicola sulla missione di salvataggio dei 13 ragazzi. Ad annunciarlo è stato – via Twitter – Michael Scott, managing partner della società, che vive in Thailandia part-time e che è stato testimone sul posto delle operazioni per salvare i ragazzi. “Non potrei essere più entusiasta. Questa storia ha significato cosi’ tanto per me”, ha dichiarato in un video girato nella zona della grotta allagata, indicando come la moglie sia cresciuta con il navy Seal thailandese morto il 6 luglio durante le operazioni di salvataggio. (Continua dopo la foto)



“Guardiamo a questa storia davvero come un film che può ispirare milioni di persone nel mondo”, ha proseguito Scott, spiegando di voler raccontare come il salvataggio sia stato il risultato di uno sforzo internazionale, del mondo intero che si è unito per aiutare i ragazzi. Il co-fondatore di Pure Flix, David A.R. White, ha detto al Wall Street Journal che la società ha avviato colloqui con attori, scrittori e potenziali investitori. Come verranno curati i ragazzi rimasti intrappolati nella grotta in Thailandia. Dopo 17 giorni rinchiusi in una grotta della Thailandia, i 12 ragazzi della squadra di calcio nota come “I cinghiali” e il loro allenatore sono stati tratti in salvo dai soccorritori.

Le operazioni erano iniziate il 9 luglio 2018, ma gli ultimi membri della squadra hanno rivisto la luce del sole oggi, 10 luglio. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, ad aver aiutato i ragazzi a sopravvivere per tutti questi giorni nelle grotte sarebbe stata la meditazione buddista insegnata loro dall’allenatore. Dopo 17 giorni al buio, i membri della squadra e il loro allenatore dovranno anche riabituarsi alla luce del sole. Per questo motivo, una volta tornati nel mondo esterno, i soccorritori hanno fornito ai ragazzi degli occhiali protettivi. Il secondo gruppo deve ancora indossare le lenti, essendo stati recuperati da poco.

Inoltre, ai ragazzi non è stato permesso vedere la televisione, almeno per il momento, per non danneggiare la loro salute mentale. Gli psicologi hanno detto che i ragazzi sono in buone condizioni psicologiche, ma non vogliono correre rischi. I medici però hanno detto che i ragazzi potranno vedere in tv la finale dei Mondiali, forse addirittura ospitati dalla Fifa.

