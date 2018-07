“Rischio soffocamento”. Allarme Ikea, ritirato il prodotto dai punti vendita

Un allarme che si è diffuso proprio in queste ore in rete e che sta spaventando tante persone che di recente si sono recate in uno dei tanti negozi Ikea sparsi per il mondo per fare acquisti. L'azienda svedese, colosso dell'arredamento e famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti, ha infatti deciso il ritiro dagli scaffali di un prodotto specifico. Si tratta del distributore di acqua Lurvig per animali domestici, dal momento che vi è il concreto rischio che la testa del cane o del gatto che ne usufruiscono possa rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di soffocamento. Ikea, in una nota, ha invitato i clienti a non utilizzare il distributore di acqua e a restituirlo in qualsiasi negozio della catena, dove riceveranno il rimborso. Il distributore è in vendita dall'ottobre del 2017. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social mettendo in apprensione gli amanti degli animali per i rischi che l'articolo può comportare. (Continua a leggere dopo la foto)

La decisione della società dell'arredamento è arrivata in seguito a due segnalazioni relative ad altrettanti incidenti in cui i cani coinvolti sono rimasti con la testa incastrata nella campana del distributore di acqua e sono morti. "Siamo estremamente dispiaciuti per gli avvenimenti che hanno portato al soffocamento dei due cani. Sappiamo che, per molti nostri clienti, gli animali domestici sono componenti della famiglia molto importanti e amati" scrive Ikea nella nota ufficiale diffusa in queste ore". (Continua a leggere dopo la foto)

"La sicurezza è la massima priorità per Ikea e per questo abbiamo deciso di ritirare dal mercato il distributore di acqua Lurvig" ha dichiarato Petra Axdorff, Business Area Manager di Ikea of Sweden AB. "Ikea ringrazia tutti i clienti per la comprensione", conclude la nota. Si tratta del secondo provvedimento di questo tipo che l'azienda svedese si trova a prendere nel giro di pochi mesi. Il precedente risale infatti allo scorso maggio, quando fu ordinato un altro ritiro dai negozi. (Continua a leggere dopo la foto)

In quell'occasione, nel mirino era finita la bici "Sladda", che il colosso svedese aveva deciso di ritirare dal mercato per preservare l'incolumità dei propri clienti. Il motivo della decisione, in quell'occasione, era legato a possibili problemi di sicurezza legati alla cinghia di trasmissione che potrebbe rompersi causando la caduta di chi si trova in sella, circostanze che avevano spinto ad adottare il drastico provvedimento su consiglio del fornitore del prodotto.

“Sono pericolose, non usatele”. Ikea lancia l’allarme per il prodotto difettoso