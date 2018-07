Il 9 luglio 2018, nella Cappella Reale nel Palazzo di San Giacomo, il terzogenito di William e Kate – Louis – è stato battezzato. Oltre ai genitori del piccolo, c’erano il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia; Harry e la moglie Meghan e la sorella di Kate – Pippa – con il marito. La grande assente all’evento era la regina Elisabetta che – ha fatto sapere Buckingham Palace – non è mancata per motivi di salute. La regina era impegnata in una cerimonia nel tragitto tra Sandrigham, nel Norfolk e Londra. Per Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor sono stati scelti sei padrini tra gli amici e i parenti più stretti di Kate e William: Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Hannah Carter e Lucy Middleton. Kate, mamma radiosa, era bellissima. Indossava un abito bianco di Alexander McQueen, creato appositamente per lei, esattamente come ai battesimi dei primi due figli. Meghan, invece, ha optato per un abito verde militare di Ralph Lauren. Era bellissima ma non ha senso fare un confronto tra lei e Kate (vince Kate, non c’è dubbio). Continua a leggere dopo la foto

Quando il piccolo – che praticamente era alla sua prima uscita ufficiale se si esclude il giorno della sua nascita, quando è stato immortalato fuori dell’ospedale – era meraviglioso. Con la pelle liscia, morbida. Con quell’abito elegantissimo, lo stesso che avevano indossato anche George e Charlotte. Con quell’aura regale. Tutti, quando lo hanno visto, hanno notato la stessa cosa: è identico al piccolo George che ormai tanto piccolo non è più. Louis è entrato nella cappella Reale beatamente addormentato tra le braccia della madre. Continua a leggere dopo la foto

Tutto è andato alla grande e secondo la tradizione. A proposito di tradizioni, c’è una tradizione reale molto particolare che è tra le più strane. Sapete che durante il ricevimento per il battesimo di Louis è stata servita una torta di 7 anni fa? Cosa? Esatto, avete capito bene. È prassi, tra i componenti della royal family, offrire agli ospiti una fetta del dolce consumato durate un evento speciale. In questo caso, quindi, è stata offerta la torta risalente al matrimonio di William e Kate. Ma dai. Già. Ma come hanno fatto a conservarla?

E soprattutto: siamo sicuri che una torta di 7 anni fa sia ancora commestibile? Pare di sì. Grazie a una soluzione di alcool inserita dai pasticcieri, il dolce è in grado di mantenersi a lungo. La tradizione reale prevede che se ne conservi uno strato, ma Kate e William devono averne conservata parecchia visto che già al battesimo di Charlotte e ancora prima a quello di George, avevano servito lo stesso dolce. Che torta era? Pazzesca. 8 piani di bontà con 900 decorazioni di a forma di fiore e con 17 tipi di foglie diverse. Un’opera d’arte vera e propria che portava la firma della cake designer Fiona Cairns.

