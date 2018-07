Una notizia tristissima arriva dalla Turchia dove è avvenuto un gravissimo incidente ferroviario. Un treno è deragliato a Tekyrdag, nel nord-ovest del Paese. Stando alle prime informazioni riportate da Cnn Yurk e dall'agenzia di stampa Anadolu, ci sarebbero diverse vittime e feriti. Il deragliamento ha riguardato cinque o sei vagoni su sette. Il treno, che a bordo aveva oltre trecento passeggeri (sempre molto affollato in quella tratta e in quell'orario), viaggiava verso Istanbul ed era partito da Uzunkopru, nella provincia di Edirne. Arrivato nella provincia di Tekirdag, sarebbe deragliato in una zona rurale: non sono al momento chiare le cause dell'incidente, su cui è stata aperta un'indagine, ma secondo i media locali a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte. (Continua a leggere dopo il video e la foto)

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze. Le immagini televisive mostrano i soccorritori camminare per raggiungere il luogo dell'incidente ferroviario per cercare di rendersi immediatamente operativi per tamponare una situazione che è sembrata fin dai primi momenti molto, molto difficile. Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che i feriti sono stati elitrasportati in ospedale per le cure più urgenti. Le prime cifre diffuse dalle autorità locali parlano di almeno dieci morti e 73 feriti, un bilancio drammatico. (Continua a leggere dopo la foto)

Difficili le operazioni di soccorso. La zona dove si è verificato l'incidente appare molto fangosa a causa di recenti piogge e secondo i media locali la terra potrebbe essere franata per questo motivo. Le condizioni rendono inoltre difficoltose le operazioni di soccorso. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e il premier Binali Yildirim sono costantemente informati della situazione dalle autorità locali e seguono la vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Il presidente Recep Tayyip Erdogan, che domani si insedia come primo presidente della Turchia con poteri esecutivi dopo la vittoria elettorale del 24 giugno, e il premier Binali Yildirim hanno diffuso intanto un messaggio di condoglianze alle famiglie delle vittime.

