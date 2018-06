“È sparita nel nulla”. La figlia scompare senza lasciare tracce

Una scomparsa che aveva fin da subito fatto temere che potesse essere successo qualcosa di terribile, scatenando le ricerche da parte delle forze dell'ordine. E che purtroppo ha confermato i tanti, orribili sospetti delle prime ore, con il corpo di una ragazza che è stato ritrovato e identificato proprio con quella giovane della quale si erano perse da poco le tracce. A perdere la vita a 28 anni la tedesca Sophie Loesche, un nome molto noto nel suo paese perché in passato presidente dei giovani del partito Socialdemocratico tedesco e attuale vicepresidente dell'Spd a Bamberg, in Baviera. La ragazza si trovava in Spagna al momento della morte. Il corpo è stato ritrovato dalla polizia spagnola ad Asparrena, nei Paesi Baschi. Dai primi rilievi sulla salma sono emersi segni di violenza. Otto giorni fa la denuncia della scomparsa della ragazza da parte della famiglia che aveva perso le tracce della figlia ed era molto preoccupata. (Continua a leggere dopo la foto)

La polizia tedesca aveva emesso un mandato di ricerca internazionale e aveva focalizzato l'attenzione sulla Spagna, dove si riteneva potesse essere la giovane. La Guardia Civil spagnola ha arrestato a Jaen, in Andalusia, un camionista marocchino di 41 anni. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, ed è considerato il principale sospettato per la tragica sorte di Sophie anche se molte dinamiche sono ancora da chiarire. Le prime indagini puntano sull'ipotesi che sia stata stuprata e poi uccisa. (Continua a leggere dopo la foto)

La segretaria generale del partito socialista nei Paesi baschi, Idoia Mendia, ha espresso le condoglianze alla presidente dell'Spd, Andrea Nahles, sottolineando come questo crimine "mette in evidenza, una volta ancora, la condizione di minaccia in cui versano milioni di donne in tutto il mondo per il semplice fatto di essere donne". Da qui, la convinzione che la lotta contro la violenza di genere debba essere una politica "trasversale, multidisciplinare e determinata". (Continua a leggere dopo la foto)

Non è ancora chiaro il motivo per cui la giovane si fosse allontanata raggiungendo la Spagna né quando e come ha conosciuto quell'uomo che, stando alle prove raccolte finora, avrebbe finito per ucciderla. Tanti i messaggi comparsi in rete per ricordare una ragazza allegra, sorridente e sempre in prima fila con il grande impegno politico che l'aveva da sempre contraddistinta fin da giovanissima.

