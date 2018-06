"Scusate, non ce la faccio". Rachel Maddow, volto noto di Msnbc, non è riuscita a leggere il lancio d'agenzia relativo a bambini, separati da genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti, e destinati a 3 strutture in Texas. "Abbiamo una grafica?", ha chiesto Maddow, cercando invano un aiuto dalla regia. Quindi, ha chiuso scusandosi con i telespettatori e cedendo la linea. Su Twitter, Maddow si è nuovamente scusata. "Mi dispiace. Il mio lavoro prevede che io sia capace di parlare mentre sono in tv", ha scritto, aggiungendo poi, in una serie di messaggi successivi, il testo che non è riuscita a leggere mentre era in onda. Ma cosa sta succedendo negli Usa in questi giorni? Partiamo da un audio terrificante di alcuni bambini che piangono e urlano dopo essere stati strappati ai genitori. Sta scuotendo l'America l'audio diffuso dalla testata indipendente non-profit “ProPublica” che sarebbe stato registrato la scorsa settimana all'interno di una struttura per la protezione delle frontiere e doganali degli Stati Uniti. I piccoli, una decina di centroamericani, singhiozzano disperati dopo essere stati separati dalla famiglia. "Molti di loro - si legge nell'articolo della testata indipendente che accompagna l'audio - sembrano piangere così forte da riuscire a malapena a respirare. Gridano "Mamma" e "Papà" ancora e ancora, come se non conoscessero altre parole". (Continua dopo la foto)



A un certo punto si sente la voce di un agente che dice: "Bene, abbiamo un'orchestra qui". E poi aggiunge: "Quello che manca è un direttore d'orchestra." La politica di "tolleranza zero" messa in capo dal presidente americano Donald Trump, intesa a scoraggiare gli immigrati clandestini, ha fatto sì che quasi 2000 bambini da aprile a fine maggio siano stati separati dai loro genitori. Contro la linea dura sui migranti voluta da Trump si è schierata ieri anche la first lady. Melania, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham, "crede che dobbiamo essere un paese che segue tutte le leggi, ma anche un paese che governa con cuore"."Gli Usa non saranno un campo per migranti e non saranno una struttura per la detenzione di rifugiati. Non possiamo accettare che qui accada quello che succede in Europa. Vogliamo sicurezza per il nostro Paese". Lo afferma Donald Trump, ribadendo la linea dell'amministrazione in materia di immigrazione. “È colpa dei democratici, non possiamo nemmeno sederci al tavolo per trattare. I democratici stanno facendo ostruzione" dice il presidente, nel terzo meeting del National Space Council, sostenendo che la situazione attuale è determinata da "leggi orribili e dure". Sono questi provvedimenti, dice Trump, a provocare la separazione delle famiglie che provano a varcare illegalmente il confine meridionale, dividendo bambini dai rispettivi genitori.

"Ma ricordate: un Paese senza confini non è un Paese. Dobbiamo occuparci della nostra gente, vogliamo sicurezza e un sistema di immigrazione basato sul merito. Vogliamo un Paese sicuro e questo parte dai confini" prosegue. Il mondo è governato dalla destra, in Italia come negli Usa, il problema reale sembra essere quello dei migranti. “Questione di percezione per ingraziarsi ancor di più l’opinione pubblica”, commentano in Europa e negli Usa i responsabili delle Ong e chi si batte per i diritti civili. I problemi sono altri senza dubbio, questo sembra solo uno specchietto per le allodole.

