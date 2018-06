Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, la nuova cuginetta che tutti chiamano la nuova “royal baby”. Cresce, insomma la famiglia reale ultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da Buckingham Palace. La Reale d'Inghilterra, figlia della Principessa Anna, unica figlia femmina della Regina Elisabetta II, e suo marito il giocatore di rugby Mike Tindall, hanno salutato l'arrivo della loro seconda figlia nella giornata di lunedì. Ma pensate: è la settima pronipote della Regina. La piccola, il cui nome non è stato ancora annunciato, è nata allo Stroud Maternity Unit ed è la settima pronipote della Regina Elisabetta II. Le notizie della gravidanza di Zara sono arrivate un anno dopo quella che annunciava che la coppia aveva subito il dramma di un aborto spontaneo. Alla fine del novembre 2016, la coppia aveva annunciato che avrebbero dato un fratellino alla piccola Mia, 3 anni, ma un mese dopo nel giorno di Natale hanno annunciato che Zara ha perso tragicamente il bambino. (Continua dopo la foto)



Nata a Londra il 15 maggio 1981, Zara Anne Phillips coniugata Tindall è una cavallerizza britannica, figlia della principessa Anna e del suo primo consorte, il capitano Mark Phillips, è la seconda nipote della regina Elisabetta II. Nel 2006 è personaggio sportivo dell'anno della BBC per aver vinto il campionato mondiale di sport equestri ad Aquisgrana. È una diretta discendente della regina Elisabetta, ma non è stata insignita di alcun titolo nobiliare. È quindi un membro minore della Famiglia Reale. Avrebbe voluto partecipare alle Olimpiadi nelle discipline equestri, ma prima della competizione di Atene il suo cavallo subì un infortunio e fu costretta a rinunciare alla partecipazione.

Nel triennio successivo, ottenne buoni risultati nei campionati europei e nelle competizioni mondiali, fu annunciata la sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino, ma anche in quel caso fu costretta al ritiro a causa di un malore del suo cavallo. Alle Olimpiadi di Londra 2012 ha vinto una medaglia d'argento. Il neo papà bis è l’ex capitano della nazionale di rugby inglese Mike Tindall. La coppia ha anche un’altra figlia, Mia Grace, la biondissima bambina che ha “rubato” la borsa della bisnonna regina (Elisabetta II) per la foto ufficiale dei 90 anni della sovrana.

Subito dopo, come da protocollo, sono arrivati gli auguri del resto della famiglia reale: “La Regina e i membri della famiglia reale sono molto deliziati dalla notizia”. Si tratta del settimo nipote di Sua Maestà e arriva pochi mesi dopo la nascita di Louis di Cambridge, terzo figlio di Kate Middleton e William. Le due, infatti, hanno condiviso gran parte della gravidanza. Il nome della piccola, come da tradizione “reale”, è ancora top secret.

